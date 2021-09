Duel Brazílie s Argentínou nedohrali, o jeho osude rozhodne FIFA

Sao Paulo 6. septembra (TASR) - Nedeľňajší duel juhoamerickej kvalifikácie futbalových MS 2022 medzi Brazíliou a Argentínou prerušili už po siedmich minútach pre spor okolo porušenia pandemických opatrení, týkajúcich sa štvorice hráčov hostí. Zápas nedohrali a o jeho osude rozhodne Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).



"Na hraciu plochu prišlo niekoľko úradníkov a dostalo sa do konfliktu s hráčmi a členmi tímov," informovala agentúra AFP. Podľa agentúry AP odišli hráči Argentíny z ihriska a na sociálnej sieti reprezentácia informovala, že v stretnutí nebude pokračovať.



Strešná organizácia juhoamerického futbalu CONMEBOL neskôr v oficiálnom stanovisku uviedla, že zápas bol prerušený na základe rozhodnutia hlavného arbitra a o jeho osude rozhodne FIFA: "Rozhodca a delegát zápasu predložia správu disciplinárnej komisii FIFA, ktorá rozhodne o ďalších krokoch. Kvalifikácia MS je súťaž riadená FIFA a všetky rozhodnutia sú výlučne v jej právomoci."



Zásah úradníkov sprevádzaných políciou vyvolal spor týkajúci sa štvorice argentínskych hráčov z britských klubov - Emiliana Buendiu, Emiliana Martineza (obaja Aston Villa), Cristiana Romera a Giovaniho Lo Celsa (obaja Tottenham Hotspur). Romero, Lo Celso i Martinez nastúpili do zápasu v základnej zostave hostí.



Spomínaná štvorica uviedla podľa brazílskych úradov pri vstupe do krajiny nepravdivé informácie. Pre prichádzajúcich z Veľkej Británie, Indie a Juhoafrickej republiky platia špeciálne podmienky, okrem iného 14-dňová karanténa po príchode do krajiny. "Hráči, ktorí pricestovali z Caracasu do Guarulhosu deklarovali, že počas minulých dvoch týždňov sa nezdržovali ani v jednej z krajín, pre ktorú platia obmedzenia," citovala agentúra DPA vyhlásenie zdravotníckeho úradu Anvisa. Úrad má však k dispozícii informácie, podľa ktorých sa štvorica hráčov v danom období zdržiavala v Británii a neinformovala o tom. "Bolo nariadenie vyšetrovanie pre možné porušenie pandemických opatrení a ďalších paragrafov trestného poriadku," informovala vo vyhlásení Anvisa.



Podľa šéfa brazílskej zdravotníckej agentúry Antonia Barru Torresa čaká kvarteto argentínskych hráčov pokuta a deportácia z krajiny pre nedodržanie pandemických opatrení. Štvorici úrady nariadili ešte pred duelom karanténu, no hráči ju nerešpektovali a traja z nich napokon do zápasu nastúpili.