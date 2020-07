Duel Dallasu s Vancouverom odložili pre nákazu koronavírusom

Orlando 4. júla (TASR) - Zápas futbalistov zámorskej MLS medzi FC Dallas a Vancouverom Whitecaps odložili po tom, čo malo šesť hráčov texaského tímu pozitívne testy na nový koronavírus.



Duel sa mal uskutočniť vo štvrtok na Floride, kde sa už na budúci týždeň reštartuje profiliga turnajovým spôsobom. O jeho novom mieste a termíne rozhodne vedenie súťaže neskôr.



Dallas potvrdil pozitívne testy v stredu po prílete do Orlanda a celý tím je momentálne v karanténe. Podľa klubu mali všetci hráči i členovia realizačného tímu pred odchodom do Orlanda negatívne výsledky. U dvoch zistili nákazu hneď po prílete a okamžite ich izolovali. Po ďalšom kole testovania pribudli ešte ďalší štyria hráči s pozitívnym testom. Dallas má odohrať najbližší duel 15. júla proti Seattlu Sounders. Informovala agentúra AP.



Profiligu, v ktorej pôsobia aj štyria slovenskí hráči Albert Rusnák (Real Salt Lake), Ján Greguš (Minnesota United), Matej Oravec (Philadelphia Union) a Boris Sekulič (Chicago Fire), prerušili 12. marca pre pandémiu koronavírusu. Kluby v novej sezóne stihli zatiaľ odohrať iba dve kolá.



Turnaj s názvom "MLS je späť" odohrajú od budúceho týždňa za prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov v Disney Worlde v Orlande bez prítomnosti divákov. Všetkých 26 tímov rozdelia do šiestich skupín - päť bude mať štyroch a jedna šiestich účastníkov. Prvé dva tímy z každej z nich postúpia do osemfinále, doplnia ich štyri najlepšie mužstvá z tretích miest. Finále je na programe 11. augusta. Víťaz získa miestenku do Ligy majstrov CONCACAF.