Duel Feyenoord - Ajax prerušili, Klaassena zasiahol predmet z hľadiska

Rotterdam 6. apríla (TASR) - Stredajší semifinálový zápas Holandského pohára medzi futbalistami Feyenoordu Rotterdam a Ajaxu Amsterdam museli po hodine hry prerušiť po tom, ako stredopoliara hostí Davyho Klaassena trafil do hlavy predmet hodený z tribúny. Po 30-minútovej prestávke napokon nechal rozhodca pokračovať v zápase, v ktorom Ajax zvíťazil 2:1 a postúpil do finále. Klaassen po zásahu predmetom krvácal a duel nakoniec nedohral. V drese Feyenoordu odohral celý zápas slovenský obranca Dávid Hancko.



Klaassen strelil v 51. minúte druhý gól hostí. Pri oslave pri rohovej zástavke ho trafil do zadnej časti hlavy predmet, zrejme zapaľovač, hodený z hľadiska. Holandský reprezentant krvácal a hlavný arbiter Allard Lindhout sa rozhodol stiahnuť obe mužstvá z trávnika. Nasledovalo prerušenie, počas ktorého asistent trénera Feyenoordu John de Wolf vyzval fanúšikov, aby "používali zdravý rozum". Po polhodinovom prerušení nechal rozhodca pokračovať v zápase. Klaassen chcel duel dohrať, no napokon musel v 66. minúte striedať, držiac si poranenú hlavu.



"Na De Kuip sa vždy hrajú bláznivé zápasy. Toto sme však určite nečakali. Bolo to za hranicou všetkého. Cítil som, že ma niečo tvrdo zasiahlo. Najprv som cítil hnev, potom ešte väčší, keď ku mne pribehol súperov brankár a kričal, aby som vstal. Potom som zistil, že ma zaliala krv. Cítil som pulzujúcu bolesť, mal som problém sústrediť sa na zápas, tak som radšej išiel z ihriska dole," povedal po zápase Klaassen pre ESPN.



Miestna polícia uviedla, že v súvislosti s incidentom zadržala 32-ročného muža, informovala agentúra AFP. Ajax vo finále pohára (30. apríla) narazí na PSV Eindhoven.