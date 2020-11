Duel Košice - L.Mikuláš sa neodohrá, hostia prišli bez trénerov

Košice 15. novembra (TASR) - Nedeľný zápas 13. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - MHK 32 Liptovský Mikuláš sa neuskutočnil. Hráči Liptovského Mikuláša síce pricestovali do Košíc na vlastné náklady, boli prítomní aj na predzápasovom rozkorčuľovaní a nastúpili na ľad k stretnutiu, no duel sa nemohol odohrať, lebo hostia prišli bez svojho realizačného tímu.



Absencia realizačného tímu bola prekážkou pre riadne vyplnenie predzápasového zápisu. "Pre neprítomnosť zodpovedných osôb z tímu hostí nebol tento zápis riadne vyplnený. Na štadióne nebol prítomný zodpovedný človek, ktorý má právomoc riešiť tieto veci. Zo strany Liptovského Mikuláša sú v informačnom systéme uvedené mená Ladislava Pidu a Milana Čankyho, ktorí môžu podpisovať zápis," uviedol jeden z dvojice hlavných rozhodcov duelu Tomáš Orolin.



Hokejisti Liptovského Mikuláša neodohrali už zápas 12. kola na ľade Detvy, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou skontumovaný v prospech domáceho tímu. Dá sa očakávať, že kontumáciou sa skončí aj neodohraný zápas v Košiciach. Prípadná tretia kontumácia by znamenala vylúčenie klubu zo súťaže.



"Ťažko sa mi hľadajú slová na túto situáciu. Nielen ja, ale všetci chalani z kabíny sme z toho unavení. Pre mňa je to na sklonku kariéry zase niečo nové. Momentálne to nie je o nás hráčoch, ale o ľuďoch, ktorí si to majú vyriešiť. My sme tu na to, aby sme odohrali zápas a urobili si svoju prácu, na ktorú sa tešíme a za ktorú berieme plat. Tak sme si to povedali aj v šatni. Teraz vyzlečieme výstroj a ideme domov," povedal kapitán Liptákov Rudolf Huna.



Okrem hráčov napokon neprišiel do Košíc žiadny člen realizačného tímu vrátane trénerov. "Veril som, že sa objavia. Žiaľ, nestalo sa tak. My hráči sme na zápas nastúpili. Z administratívnych dôvodov sa však zápas nemohol uskutočniť. Teraz sme už na veľmi tenkom ľade a verím, že ten ľad nepraskne a že budeme ďalej pokračovať v sezóne. Tretia kontumácia by už znamenala úplný koniec," smutne konštatoval Huna. Hráči tušili, že ich cesta do Košíc môže byť zbytočná, keďže mali podobnú skúsenosť z piatka, keď sa za podobných okolností neuskutočnil ich zápas v Detve. "Mal som telefonáty počas cesty, nič som nedvíhal. Vo mne to už kypí, je toho veľa. Viem, že v tomto nie som jediný, všetci chalani to tak majú. Keď sa môže hrať, tak by sa malo hrať a ja verím, že sa bude hrať. Do týchto vecí by sa nemali zaťahovať hráči a tréneri. My máme hrať a trénovať. To, čo sa deje mimo nás, nech si vyriešia kompetentní, teda hlavný štatutár, mesto, nový subjekt, zväz. Nám nech povedia, kto má licenciu a za toho budeme hrať. Ťahá sa to už vyše deväť mesiacov. Keď to môžem odľahčiť, tak je to pre nás ako tretia vlna pandémie. Verím, že sa spraví všetko pre to, aby sme najbližší zápas odohrali," poznamenal Huna.



Liptáci absolvovali na košickom ľade predzápasovú rozcvičku a štandardným spôsobom si vypočuli aj slovenskú hymnu, no pred očakávaným buly im rozhodcovia oznámili informáciu o tom, že nie je možné uskutočniť zápas. Po tom, čo sa vrátili do kabíny, im pár slov venovali tréner a športový manažér HC Košice Jan Šťastný a prezident košického klubu Július Lang. "Boli nám poďakovať za to, že sme prišli a že sme to chceli odohrať. Vážime si to. Z administratívnych dôvodov však nebolo možné hrať," poznamenal Huna s dodatkom, že hráči sú odhodlaní pokračovať v príprave na ďalšie zápasy: "Zajtra (pondelok) máme o 8.45 h zraz v šatni a po ňom tréning. Uvidíme, čo sa bude diať. My trénujeme a pripravujeme sa na stredajší zápas vo Zvolene," poznamenal.



Vzniknutá situácia mrzí najmä hráčov, ktorí by radi vylepšili svoje postavenie na dne tabuľky, no najmä sa chcú sústrediť iba na hokej. "Zostáva nám iba veriť, že sa všetko upokojí a vyrieši. My hráči to nedokážeme ovplyvniť, sústredíme sa na športovú činnosť. Pred zápasom sme mali riadny tréning, rozbor súpera i obed, ale pred odchodom nám bolo oznámené, že by sa nemalo hrať. My máme platné zmluvy a chceli sme hrať. Prišli sme do Košíc aj na vlastné náklady s tým, že chceme hrať a uvidíme ako to dopadne. Žiaľ, nebolo to možné," smutne zhrnul obranca Liptákov Matej Bača.