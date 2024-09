Duel medzi Antverpami a Beerschotom zrušili svetlice na hracej ploche

Antverpy 30. septembra (TASR) - Futbalový zápas najvyššej belgickej súťaže medzi mestskými rivalmi Royalom Antverpy a Beerschotom museli v nedeľu z bezpečnostných dôvodov predčasne ukončiť. Dôvodom bolo správanie priaznivcov Beerschotu, ktorí na ihrisko hodili svetlice a následne hraciu plochu pohltil fialový dym. Duel by mali skontumovať v prospech Royalu.



K incidentu prišlo po približne 75 minútach hry, keď hostia prehrávali 0:4. Poriadková polícia následne vytvorila pred fanúšikmi klubu kordón, aby zabránila stretu konkurenčných táborov. Beerschot prežíva zlý štart do sezóny, na konte mal pred nedeľným derby iba jeden bod z ôsmich duelov. "Chápeme frustráciu našich priaznivcov, no dôrazne odcudzujeme správanie týchto osôb. Pracujeme na tom, aby sme vinníkov identifikovali a následne ich budeme sankcionovať," citovala z oficiálneho vyhlásenia klubu agentúra AP.