Duel medzi Gentom a Haifou bude z bezpečnostných dôvodov bez divákov

Gent 19. januára (TASR) - Odvetný futbalový zápas play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL) medzi KAA Gent a Maccabi Haifa bude bez divákov. Stretnutie je na programe 21. februára a miestne úrady pristúpili k tomuto kroku pre obavy z nepokojov ohľadom vojenského konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.



O neprítomnosti divákov rozhodol starosta Mathias De Clercq po dohode s tamojšou políciou. "KAA Gent Arena nemá rozľahlé vonkajšie priestranstvo. To sťažuje kontrolu a existuje veľká pravdepodobnosť, že by nadišlo k narušeniu verejného poriadku na štadióne a v jeho okolí. Malo by to vplyv nielen na bezpečnosť fanúšikov a hráčov, ale aj športové dôsledky," citovala starostovho hovorcu agentúra AP. Ak by bol zápas prerušený na viac ako polhodinu, domáci tím podľa pravidiel UEFA prehrá kontumačne 0:5.



V Gente sa pravidelne konajú protesty vyzývajúce na zastavenie vojny. Propalestínski aktivisti minulý týždeň údajne narušili novoročné oslavy. V 2. predkole prebiehajúceho ročníka EKL hral v belgickom meste MŠK Žilina a utrpel prehru 1:5, v domácej odvete podľahol favoritovi 2:5.