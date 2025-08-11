Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Šport

Duel medzi Villarrealom a Barcelonou sa bude hrať v USA

.
Futbalisti FC Barcelona Robert Lewandowsk a Gerard Martin oslavujú gól v prípravnom zápase počas turné v Kórejskej republike 4. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Španielska liga sa prvýkrát pokúsila usporiadať zápas v USA už v roku 2018, ale duel sa napokon neuskutočnil po kritike niektorých hráčov, fanúšikov a klubov.

Autor TASR
Madrid 11. augusta (TASR) - Zápas španielskej futbalovej ligy medzi Villarrealom a FC Barcelona sa bude hrať v USA. Uskutoční sa 20. decembra na štadióne Hard Rock v Miami. Dejisko ešte musia schváliť riadiace orgány UEFA a FIFA.

Španielska liga sa prvýkrát pokúsila usporiadať zápas v USA už v roku 2018, ale duel sa napokon neuskutočnil po kritike niektorých hráčov, fanúšikov a klubov. Usporiadanie zápasu v zahraničí je súčasť ambície propagovať futbal a jeho značku v iných krajinách. La Liga je v dlhodobom partnerstve so športovou a zábavnou skupinou Relevent Sports, ktorá je súčasťou portfólia spoločností Stephena Rossa, medzi ktoré patrí Hard Rock Stadium, Miami Dolphins, Veľká cena Miami formuly 1 a tenisový turnaj Miami Open.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať