Duel medzi Villarrealom a Barcelonou sa bude hrať v USA
Španielska liga sa prvýkrát pokúsila usporiadať zápas v USA už v roku 2018, ale duel sa napokon neuskutočnil po kritike niektorých hráčov, fanúšikov a klubov.
Autor TASR
Madrid 11. augusta (TASR) - Zápas španielskej futbalovej ligy medzi Villarrealom a FC Barcelona sa bude hrať v USA. Uskutoční sa 20. decembra na štadióne Hard Rock v Miami. Dejisko ešte musia schváliť riadiace orgány UEFA a FIFA.
Španielska liga sa prvýkrát pokúsila usporiadať zápas v USA už v roku 2018, ale duel sa napokon neuskutočnil po kritike niektorých hráčov, fanúšikov a klubov. Usporiadanie zápasu v zahraničí je súčasť ambície propagovať futbal a jeho značku v iných krajinách. La Liga je v dlhodobom partnerstve so športovou a zábavnou skupinou Relevent Sports, ktorá je súčasťou portfólia spoločností Stephena Rossa, medzi ktoré patrí Hard Rock Stadium, Miami Dolphins, Veľká cena Miami formuly 1 a tenisový turnaj Miami Open.
