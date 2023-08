Duel Michaloviec so Slovanom pre maródku Zemplínčanov odložili

Bratislava 17. augusta (TASR) - Únia ligových klubov (ÚLK) vyhovela požiadavke MFK Zemplín Michalovce o odloženie zápasu 4. kola Niké ligy proti ŠK Slovan Bratislava. Dôvodom je vysoká maródka v tíme Zemplínčanov. Duel sa mal uskutočniť v sobotu 19. augusta o 18.00 h, no ÚLK ho preložila na stredu 1. novembra (15.00 h).



Klub MFK Zemplín Michalovce vzhľadom na vysokú chorobnosť v mužstve požiadal ÚLK o odklad víkendového zápasu. Svoju žiadosť podložil stanoviskami Regionálneho úradu zdravotníctva a Infektologickej ambulancie. Informoval o tom oficiálny klubový web ŠK Slovan Bratislava.



Po zhodnotení všetkých faktov, konzultácii danej situácie s manažérom zdravotnej starostlivosti Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Pavlom Malovičom a takisto po zvážení rizík súvisiacich s možným nakazením hráčov ŠK Slovan ako účastníka play off Európskej ligy, sa rozhodlo vedenie ÚLK žiadosti o odklad zápasu vyhovieť.



"Belasých" čaká v play off EL cyperský Aris Limassol. Prvé stretnutie sa odohrá vo štvrtok 24. augusta od 20.30 h na Tehelnom poli. Odveta je na programe o týždeň neskôr na Cypre.