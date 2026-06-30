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Duel Molčana s Altmaierom odložili pre tmu za stavu 2:1 na sety

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Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Molčan je jediným slovenským zástupcom v dvojhre, pred začiatkom Wimbledonu bol vo svetovom rebríčku ATP na 101. pozícii.

Autor TASR
Londýn 30. júna (TASR) - Duel prvého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone medzi Slovákom Alexom Molčanom a Danielom Altmaierom odložili pre tmu na stredu. Dvadsaťosemročný Slovák viedol v zápase 2:1 na sety - 6:4, 3:6 a 7:5. V prípade postupu si zahrá s nasadenou trinástkou Čechom Jiřím Lehečkom, s ktorým by sa premiérovo stretol na okruhu.

Molčan je jediným slovenským zástupcom v dvojhre, pred začiatkom Wimbledonu bol vo svetovom rebríčku ATP na 101. pozícii. V hlavnej súťaži grandslamu je prvýkrát od US Open 2023, v tom istom roku si naposledy zahral aj na londýnskej tráve. Jeho maximom vo Wimbledone je účasť v treťom kole v roku 2022.
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