Duel na turnaji v Brisbane narušil had, Thiem: Nebezpečná situácia

Brisbane 30. decembra (TASR) - Zápas 1. kola kvalifikácie na tenisovom turnaji ATP v austrálskom Brisbane narušila prítomnosť hada, ktorý sa priplazil ku kurtu. Incident sa odohral po prvom sete stretnutia medzi domácim Jamesom McCabeom a Rakúšanom Dominicom Thiemom.



Plaz sa objavil medzi elektrickými drôtmi na strane kurtu pred divákmi. Situáciu rýchlo riešili ochrankári, no hlavný rozhodca musel duel prerušiť, pretože had vystrašil hráčov aj fanúšikov. "Mám veľmi rád zvieratá, najmä tie exotické. Bol to však jedovatý had a nachádzal sa blízko loptičiek. Bola to nebezpečná situácia. Je to niečo, čo sa mi ešte nikdy nestalo a určite na to nezabudnem," citovala Thiema agentúra AP. Rakúšana to nerozhodilo a po neúspešnom prvom sete dokázal vývoj stretnutia proti 20-ročnému Austrálčanovi otočiť vo svoj prospech a zvíťaziť 2:6, 7:6 (4), 6:4.



Zápas pokračoval po tom, čo prišla služba na odchyt hadov, ktorá plaza bezpečne odniesla zo štadióna. Päťdesiatcentimetrového hada neskôr identifikovali ako východného hnedého hada, ktorý je druhý najjedovatejší v Austrálii. Celkovo žije u "protinožcov" až 20 z 25 najnebezpečnejších hadov na svete. Úmrtia na uštipnutie sú napriek tomu v Austrálii zriedkavé.