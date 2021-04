Hádzanár Košíc Hruščák bude môcť nastúpiť proti Považskej Bystrici

Bratislava 13. apríla (TASR) - Hádzanár Crows Košice Patrik Hruščák nebude mať pozastavenú činnosť a v stredajšom druhom semifinále play off extraligy proti Považskej Bystrici môže nastúpiť. Rozhodla o tom v utorok Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (SZH).



Skúsený pivot dostal v predošlom stretnutí modrú kartu, no DK SZH posúdila, že nie je dôvod na dodatočný trest. Predstavitelia košického klubu vyjadrili rozhorčenie nad modrou kartou pre Hruščáka a žiadali opakovanie zápasu, ale k tomu napokon nedôjde.



"DK SZH vzala podnet vo veci diskvalifikácie Patrika Hruščáka na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, pretože obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania. DK SZH má za to, že v predmetnom prípade nie je naplnená skutková podstata žiadneho z disciplinárnych previnení, ktoré ustanovuje Disciplinárny poriadok SZH a preto nejde o disciplinárne previnenie. Z uvedeného dôvodu rozhodla DK SZH tak, že podnet berie na vedomie bez prijatia ďalších opatrení," uvádza sa v zápisnici zo zasadnutia DK SZH.



Podľa jej členov nedošlo zo strany Hruščáka k disciplinárnemu previneniu, pre ktoré by mal byť dodatočne potrestaný: "DK SZH má za to, že konanie Patrika Hruščáka nenaplnilo všetky obligatórne znaky žiadnej zo skutkových podstát disciplinárnych previnení uvedených v Disciplinárnom poriadku SZH. "DK SZH v danom prípade konanie Patrika Hrušcáka neposúdila ako disciplinárne previnenie a preto nie je ani dôvod na uplatnenie ustanovenia čl. 46 bod 1 Disciplinárneho poriadku SZH podľa ktorého, pri udelení diskvalifikácie so správou /udelená modrá karta/ je hráčovi automaticky pozastavená činnosť na jedno stretnutie. Patrik Hrušcák teda môže nastúpiť na ďalšie stretnutie bez obmedzení a hladí sa na neho, ako by mu v stretnutí XC-01 modrá karta nebola udelená." DK SZH zároveň uviedla, že nedisponuje kompetenciou rozhodnúť o opatrení, ktorým by bolo nariadené opakovanie stretnutia.



K inkriminovanému momentu došlo v závere prvého polčasu prvého semifinálového zápasu. Hruščák dostal po súboji s domácim Eduardom Valáškom od rozhodcu Mária Rudinského červenú aj modrú kartu. Košičania v Považskej Bystrici napokon prehrali 27:28, no s rozhodnutím arbitrov nesúhlasili. Tréner Radoslav Antl uviedol, že Crows budú žiadať kontumáciu prvého zápasu, resp. jeho opakovanie, zrušenie modrej karty pre Hruščáka a potrestanie rozhodcov. Zápas sa napokon nebude opakovať a Košičania tak v sérii prehrávajú 0:1. DK síce "očistila" Hruščáka, no požiadavka košických "vrán" disciplinárne potrestať aj rozhodcov nebude splnená: "Návrh športového klubu Košice Crows, aby bola dvojica rozhodcov, ktorá rozhodovala predmetné stretnutie, vylúčená z rozhodcovskej činnosti do konca tejto sezóny DK SZH nie je oprávnená posúdiť. Delegovanie rozhodcov na jednotlivé stretnutia je výlučne v kompetencii komisie rozhodcov a delegátov SZH," uviedla DK SZH v zápisnici.



Košický klub na svojich sociálnych sieťach avizoval, že aj napriek zrušeniu modrej karty pre Hruščáka bude naďalej žiadať potrestanie rozhodcov. "DK síce rozhodla o zrušení modrej karty pre Patrika Hruščáka, avšak rozhodcovia ostávajú nepotrestaní. Po porade vedenia klubu Košice Crows sme však dospeli k záveru, že na druhý zápas play off nastúpime. Využijeme však všetky dostupné oficiálne cesty, aby sme dosiahli spravodlivosť a tou je potrestanie rozhodcov Rudinského a Mandáka. Takisto budeme žiadať aj ospravedlnenie Patrikovi Hruščákovi a v neposlednom rade aj nášmu klubu, sponzorom a partnerom."