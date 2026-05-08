Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
Duel Pohára osloboditeľov Medellin - Flamengo po 3 minútach prerušili

Fanúšikovia kolumbijského tímu Independiente Medellin povzbudzujú a zapaľujú svetlice počas zápasu futbalového tímu Copa Libertadores v skupine A medzi Independiente Medellin a brazílskym Flamengom v Medellíne v Kolumbii vo štvrtok 7. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bogota 8. mája (TASR) - Duel juhoamerického Pohára osloboditeľov medzi futbalistami kolumbijského Independiente Medellin a brazílskeho Flamenga už po troch minútach prerušili. Fanúšikovia domáceho tímu totiž začali hádzať na ihrisko svetlice a rôzne predmety.

Rozhodca napokon zápas predčasne ukončil, informovala o tom agentúra AP. Priaznivci Independiente chceli vyjadriť svoju nespokojnosť s výsledkami tímu, ktorý obsadil v najvyššej kolumbijskej súťaži až 11. miesto. O osude zápasu rozhodne disciplinárna komisia Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL).
