< sekcia Šport
Duel Pohára osloboditeľov Medellin - Flamengo po 3 minútach prerušili
Rozhodca napokon zápas predčasne ukončil, informovala o tom agentúra AP.
Autor TASR
Bogota 8. mája (TASR) - Duel juhoamerického Pohára osloboditeľov medzi futbalistami kolumbijského Independiente Medellin a brazílskeho Flamenga už po troch minútach prerušili. Fanúšikovia domáceho tímu totiž začali hádzať na ihrisko svetlice a rôzne predmety.
Rozhodca napokon zápas predčasne ukončil, informovala o tom agentúra AP. Priaznivci Independiente chceli vyjadriť svoju nespokojnosť s výsledkami tímu, ktorý obsadil v najvyššej kolumbijskej súťaži až 11. miesto. O osude zápasu rozhodne disciplinárna komisia Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL).
Rozhodca napokon zápas predčasne ukončil, informovala o tom agentúra AP. Priaznivci Independiente chceli vyjadriť svoju nespokojnosť s výsledkami tímu, ktorý obsadil v najvyššej kolumbijskej súťaži až 11. miesto. O osude zápasu rozhodne disciplinárna komisia Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL).