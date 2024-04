Duel Slovenska s Nórskom presunuli do tréningovej haly

Espoo 30. apríla (TASR) - Utorkový duel slovenských hokejistov s Nórskom na MS do 18 rokov vo Fínsku prerušili po druhej tretine za stavu 8:1 pre tím trénera Martina Dendisa a dohral sa v priľahlej tréningovej hale.



Dôvodom boli technické problémy v hale v Espoo, kde sa počas druhej prestávky pokazila rolba. Organizátorom trvalo vyše 15 minút, kým ju dostali z ľadu, no pri tom procese poškodili hraciu plochu a nedokázali ju opraviť. Duel tak pokračoval až po vyše hodine v tréningovej hale iba pred jednou kamerou.



Slovenskí hokejisti potrebovali v zápase proti Nórsku zvíťaziť aspoň o tri góly, respektíve o dva pri minimálne piatich strelených góloch, aby si zabezpečili postup do štvrťfinále.



V Espoo bol v utorok o 17.00 h na programe aj šláger A-skupiny medzi domácim Fínskom a USA.