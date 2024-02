Davisov pohár: Duel Srbsko - Slovensko otvoria Kecmanovič s Kleinom

žreb kvalifikačného duelu Davisovho pohára Srbsko - SLOVENSKO:



piatok 15.00 h: Miomir Kecmanovič - Lukáš Klein, Dušan Lajovič - Alex Molčan



sobota 13.00 h: Nikola Čačič, Kecmanovič - Jozef Kovalík, Lukáš Pokorný



Kecmanovič - Molčan, Lajovič - Klein

Kraljevo 1. februára (TASR) - Srbská jednotka Miomir Kecmanovič a slovenská tenisová dvojka Lukáš Klein nastúpia v piatok o 15.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu Davisovho pohára. V druhom singli si na antuke v Kraljeve zmerajú sily Dušan Lajovič a Alex Molčan. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v hale Ibar.Sobotňajší program otvorí o 13.00 h štvorhra, v ktorej by Srbi mali vyrukovať s tandemom Nikola Čačič, Kecmanovič. Slovenský kapitán Ľubomír Kurhajec, ktorý v zápase nahradí chorého Tibora Tótha, nominoval pár Jozef Kovalík, Lukáš Pokorný. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Kecmanoviča a Molčana. V záverečnej dvojhre by sa mali predstaviť Lajovič a Klein.Víťaz zápasu v Kraljeve postúpi do septembrovej skupinovej časti finálového turnaja Davisovho pohára. Účasť v nej už majú istú vlaňajší finalisti Taliansko s Austráliou a Španielsko s Veľkou Britániou ako držitelia voľných kariet. Srbom bude chýbať líder svetového rebríčka Novak Djokovič, pre chorobu vypadol z nominácie Hamad Medjedovič.