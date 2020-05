Duel Union - Bayern bez kulisy a večer, Müller: Ako u starých pánov

Mníchov 18. mája (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov si nedeľným víťazstvom 2:0 nad Unionom Berlín splnili povinnosť a udržali si na čele tabuľky štvorbodový odstup od Borussie Dortmund. Bundesligový duel 26. kola pripomínal opore obhajcu majstrovského titulu Thomasovi Müllerovi stretnutie "starých pánov" vzhľadom na to, že sa pre pandémiu koronavírusu hralo bez diváckej kulisy a o siedmej večer pri umelom osvetlení.



Triumf favorita sa nerodil ľahko. Domáci nováčik odolával až do 40. minúty, keď Neven Subotič fauloval v šestnástke Leona Goretzku a z jedenástky strelil svoj 26. ligový gól v sezóne Robert Lewandowski, čím zvýšil svoj náskok na čele tabuľky kanonierov. V 80. minúte poistil výhru hostí hlavičkou po rohu francúzsky zadák Benjamin Pavard. "Atmosféra na štadióne, ktorý by za normálnych okolností praskal vo švíkoch, mi pripomínala zápas starých pánov. Našťastie sme sa ňou nenechali príliš strhnúť. Od úvodného hvizdu sme sa sústredili na dosiahnutie nášho cieľa," vyhlásil Müller, ktorému v 19. minúte prekazil gólovú radosť systém VAR.



Bundesliga bola prvá z elitných európskych súťaží, ktorá za prísnych hygienických opatrení reštartovala sezónu po ústupe pandémie koronavírusu. Viacerí skúsení hráči pociťovali po dvojmesačnej prestávke nervozitu, medzi nimi aj Müller. "Cítil som chvenie ako pred prvým zápasom sezóny. Všetci sme boli plní očakávania, aké to bude. Vedeli sme, čoho sa máme vyvarovať. Boli sme poučení, že si nemôžeme podávať ruky a oslavovať po góle. Myslím si, že všetko prebehlo v poriadku. Tešíme sa z toho, že opäť môžeme byť na ihrisku," vyhlásil 30-ročný útočník.



Bayern vyhral piatykrát za sebou, v ďalšom kole privíta na budúcu sobotu Frankfurt. "Vzhľadom na okolnosti sme odviedli dobrú prácu a dosiahli sme výsledok, aký sme chceli. Hra možno nebola taká plynulá a rýchla, ako by sme si predstavovali. Dlhá súťažná prestávka zanechala na hráčoch stopy, potešil ma však ich prístup," citovala agentúra SID trénera Hansiho Flicka.



Pred zápasom musela polícia riešiť incident, keď rozpustila menšie zhromaždenie ľudí. Zhruba dva tucty fanúšikov sa zišli na mieste príchodu klubových autobusov pred štadiónom Unionu An der Alten Försterei, vzhľadom na prísne opatrenia však tieto priestory museli rýchlo vyprázdniť.