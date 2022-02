Dueňas absolvoval so Slovenkami prvý tréning, Trúnková: Dobrý dojem

Bratislava 18. februára (TASR) - Slovenská ženská hádzanárska reprezentácia absolvovala v Bratislave prvý tréning pod novým realizačným vedením. Tréner Jorge Dueňas a asistent Peter Pčola pripravili krátke sústredenie na 17.-20. februára pre hráčky z domácich súťaží pred blížiacimi sa zápasmi kvalifikácie ME 2022.



Španielsky kouč prichádza na Slovensko s veľkým renomé, na olympijských hrách a majstrovstvách sveta vybojoval s reprezentáciou rodnej krajiny tri cenné kovy. "Tréner urobil na úvod dobrý dojem. Prízvukoval nám, že keď chceme niečo dosiahnuť, musíme mu veriť. Na tréningu hovorí nerád, radšej pracuje. Vieme, že takto sa trénuje v zahraničí. Myslím si, že budeme iba napredovať," vyjadrila presvedčenie aj pre TASR na brífingu v Bratislave pivotka Iuventy Michalovce Nikoleta Trúnková.



Slovenky sa v prvý marcový týždeň predstavia v dvoch zápasoch proti Portugalsku, najprv u súpera a následne 6. marca v Topoľčanoch. Súboje v 5. skupine potom uzavrú v apríli v Michalovciach proti Španielsku a v Maďarsku. Slovenky majú za sebou dva zápasy bez zisku bodu. Na kontinentálny šampionát postúpia iba dva tímy a cez favorizované Španielky a Maďarky vedie mimoriadne zložitá cesta. Aj preto sa pozornosť hádzanárskej reprezentácie zameriava skôr na širšie ciele. "Kouč si pozrel naše zápasy, ale o kvalifikačných dueloch sme sa veľmi nerozprávali. Začali sme pracovať predovšetkým na útoku. Tréner chcel vedieť ako na tom sme, aby nám mohol postupne sťažovať cvičenia."



Tréner Dueňas podpísal zmluvu so Slovenským zväzom hádzanej do konca roku 2024. V pláne má zabojovať o postup na MS 2023, ktoré sa budú hrať v Dánsku, Nórsku a Švédsku a ME 2024, ktoré budú hostiť Rakúsko, Maďarsko a Švajčiarsko. "Je tu veľa mladých hráčok. Niektoré sme tu ani nepoznali. Uvidíme, čo z toho bude. Sme však dobrá partia," prezradila Trúnková.