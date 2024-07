Dujardinovú vyšetrujú, odhlásila sa z Paríža

Paríž 23. júla (TASR) - Trojnásobná olympijská šampiónka v jazdectve Charlotte Dujardinová z Veľkej Británie sa odhlásila z parížskych hier, pretože ju vyšetruje Medzinárodná jazdecká federácia (FEI).



Tridsaťdeväťročná Dujardinová o tom informovala v utorok, tri dni pre otváracím ceremoniálom XXXIII. hier. "Vynorilo sa video spred štyroch rokov, ktoré ukazuje, že som sa mýlila v úsudku počas trénovania. FEI to pochopiteľne vyšetruje a ja som sa rozhodla odstúpiť zo všetkých súťaží, vrátane olympijských hier v Paríži, kým tento proces prebieha," uviedla vo vyhlásení. Zatiaľ nie je známe, aký prehrešok video zobrazuje. "To, čo sa stalo, bolo úplne mimo a neodzrkadľuje to, ako trénujem moje kone alebo mojich zverencov, ale neexistuje žiadne ospravedlnenie. Hlboko sa hanbím a v tej chvíli som mala ísť lepším príkladom," citovala ju agentúra AFP.



Dujardinová je šesťnásobná olympijská medailistka v drezúre, na konte má tri zlaté, jednu striebornú a z posledných hier v Tokiu aj dve bronzové medaily. V Paríži sa mohla stať najdekorovanejšou britskou ženskou olympioničkou. Akákoľvek medaila by ju posunula pred bývalú dráhovú cyklistku Lauru Kennyovú, ktorá má na konte taktiež šesť medailí.