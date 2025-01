Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 3:4 pp v 37.kole, sumár

37. kolo Tipos extraligy:



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 3:4 pp (1:0, 2:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 4. Rönni, 26. Krastenbergs (Svitana, Rockwood), 36. Svitana (Chmielewski, Gabriel) - 38. Rapáč (Kestner, Ford), 46. Ford (Kestner, Rapáč), 60. Džugan (Meireles), 64. Ališauskas (Ford). Rozhodcovia: Snášel, Rojík - Tomáš, Ordzovenský, vylúčení: 6:6, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:1, 1823 divákov.



Michalovce: Junca - Svitana, Slováček, Pavúk, Kulda, Meliško, Gabriel - Michnáč, Rockwood, Krastenbergs - Fominych, Rönni, Chmielewski - Škvarek, Solenský, Valach - Kabáč, Buc, Fedor



Spišská: Valluš - Žiak, Ališauskas, MacKinnon, Romaňák, Valach, Karaffa, Barcík - Rapáč, Ford, Majdan - Šuty, Meireles, Kestner - Drábek, Myklucha, Džugan - Vandas, Bortňák, Vartovník

Michalovce 12. novembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v nedeľňajšom zápase 37. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 64. minúte Nerijus Ališauskas.Hostia prehrávali v 36. minúte 0:3 a v poslednej 2:3, no odvolali brankára a 35 sekúnd pred koncom zariadil predĺženie Róbert Džugan. V ňom prišiel faul Joshuu Kestnera a Michalovce hrali presilovku, no vôbec ju nezvládli, keďže odvolali brankára, prehrali buly v útočnom pásme a Ališauskas rozhodol do prázdnej bránky. Spišská si tak pripísala druhé víťazstvo za sebou a so 69 bodmi figuruje na druhom mieste tabuľky dva body za Košicami. Michalovce prehrali štvrtý duel v sérii. V ich drese zaznamenal jednu asistenciu Aron Chmielewski, ktorý prišiel cez víkend z Liptovského Mikuláša.