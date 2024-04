Dukla Ingema Michalovce prehrala nad Nitra 2:3 v prvom semifinále

semifinále play off Tipos extraligy – prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)



Góly: 8. Solenský (Bodák, Suja), 54. Wilkins (Heard, Acolatse) - 17. Jackson (Vitaloš, Kousa), 29. Buček (Gill), 55. Bajtek (Stacha, Buček). Rozhodovali: T. Orolin, Žák - Stanzel, Knižka, vylúčení: 8:8 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3020 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Bodák, Bindulis, Acolatse, Cibák, Michalčin, Macejko - Daugavinš, Newton, Wilkins - Puliš, Heard, Valach - Solenský, Suja, Paločko - Kabáč, Buc, Vašaš



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Bača, Kousa, Stacha, Gajdoš, Vitaloš - Bajtek, Gill, Buček - Newell, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bačo, Hrnka, Pobežal

Michalovce 3. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra triumfovali v prvom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 3:2. Ich víťazný gól strelil v 55. minúte útočník Filip Bajtek. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0, druhý duel je na programe vo štvrtok opäť v Michalovciach.Lepší štart do zápasu mali domáci, keď Paločko zakryl výhľad brankárovi Aittokalliovi a Solenský otvoril skóre - 1:0. V 17. minúte vyrovnal Jackson, keď strelou zo strednej vzdialenosti zakončil nitriansky protiútok. Oba tímy mali v prvej aj druhej tretine niekoľko presiloviek, no góly padali počas vyrovnaného počtu hráčov na ľade. V 29. minúte Gill nahodil puk na bránku Michaloviec a Buček tečom zaskočil brankára Škorváneka. Hostia držali tesný náskok do 54. minúty, v ktorej vyrovnal Wilkins, keď zblízka dorazil puk po akcii Hearda - 2:2. Nerozhodný stav však vydržal iba 56 sekúnd, keď hostia v následnom striedaní využili zmätok pred brankárom Škorvánkom, ktorého prekonal Bajtek. Michalovciam sa už nepodarilo vyrovnať ani počas hry bez brankára v záverečných sekundách.