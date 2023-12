Dukla Ingema Michalovce prehrala s HK Spišská Nová Ves 3:4 v 31.kole

TEL - 31. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)



Góly: 1. Heard (Zabusovs, Cibák), 7. Heard (Daugavinš, Cibák), 22. Acolatse (Daugavinš) - 1. Ališauskas (Burgess, Kerbashian), 21. Myklucha (Burgess, Archambault), 27. Myklucha (Archambault, Burgess), 32. Bakoš (Kerbashian, Džugan). Rozhodovali: Štefik, Stano - Gegáň, Šoltés, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 3800 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Michalčin, Bindulis, Jasečko, Cibák, Stripai, Acolatse, Macejko - Daugavinš, Buc, Santos - Puliš, Heard, Zabusovs - M. Valach, Suja, Bjalončík - Vašaš, Solenský, Kabáč - Varga



Spišská Nová Ves: Surák - Merežko, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Björkung, Malina, Groch - Archambault, Nellis, Bakoš - Burgess, Kerbashian, Majdan - Vandas, Myklucha, Džugan - Drábek, Bortňák, Hamráček - Zöld

Michalovce 30. decembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v 31. kole Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema 4:3 a upevnili si priebežnú prvú priečku v tabuľke. Do nového roka vstúpia so sedembodovým náskokom pred Popradom, Michalovciam patrí priebežná tretia priečka. Spišiaci nadviazali na víťazstvo nad týmto súperom 7:4 zo štvrtkového zápasu.Na rozdiel od predošlého duelu sa hralo bez prehnaných emócií a rozhodcovia nesiahli k vyšším trestom. Už v prvej minúte videli diváci dva góly, keď najskôr Ališauskas poslal hostí do vedenia, no následne Heard vyrovnal. Ten istý hráč poslal domácich do vedenia v 7. minúte, no hostia otočili skóre v druhej časti. Pomohli im k tomu aj tri využité presilovky. Najskôr Myklucha upravil na 2:2, následne Acolatse vrátil domácim tesný náskok, no ďalší zásah Mykluchu nadviazal Bakoš a využitou presilovkou v 32. minúte uzavrel skóre.