Dukla Michalovce zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 4:3
Michalovčania sa dostali v prvej tretine do dvojgólového vedenia, keď najprv využil brejkovú situáciu Jake Virtanen a potom sa v oslabení presadil Sebastian Šmída.
Autor TASR
Michalovce 3. januára (TASR) - Hokejisti Michaloviec zvíťazili v dueli 35. kola Tipsport ligy nad Liptovským Mikulášom 4:3. V tabuľke sa posunuli na priebežnú 9. priečku, Liptáci prehrali tretí z uplynulých piatich duelov a sú na 7. mieste.
Michalovčania sa dostali v prvej tretine do dvojgólového vedenia, keď najprv využil brejkovú situáciu Jake Virtanen a potom sa v oslabení presadil Sebastian Šmída. Jakub Sukeľ v druhej tretine znížil počas početnej prevahy, no následne bodovala trojica najproduktívnejších hráčov Michaloviec. Kanaďan Jordan Martel vsietil svoj 21. gól po asistenciách Marca-Oliviera Roya a Virtanena. Hostia dokázali v 52. minúte zásluhou Dawsona Tritta vyrovnať na 3:3, no Jakub Meliško ešte v tej istej minúte rozhodol o výhre „líšok“.
Tipsport liga - 35. kolo:
HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly: 7. Virtanen, 17. Šmída (Lichanec, Roman), 29. Martel (Roy, Virtanen), 52. Meliško (Svitana, Bindulis) - 25. Sukeľ (Záborský, Robertson), 37. Vankúš (Sukeľ, Šandor), 52. Tritt (Záborský, Jendroľ). Rozhodcovia: Snášel, Čahoj - Tvrdoň, Pribula, vylúčenia: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 1505 divákov.
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Stripai, Macejko, Matta, Roman - Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Spodniak - Svitana, Lichanec, Šmída - Varga, Bartánus, Hrabčák
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Fekiač, Flood, Kadlubiak Robertson, Kotvan, Lalík, Podolinský, Jendroľ - Vojtech, Tritt, Ibragimov - Ferkodič, Uhrík, Sukeľ - Kuba, Kriška, Záborský - Šandor, Vankúš, Nespala
