< sekcia Šport
Dukla Michalovce zvíťazila nad Nitrou 4:2, rozhodne sa v Nitre
Autor TASR,aktualizované
Michalovce 29. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Michalovce si vynútili rozhodujúci siedmy zápas vo štvrťfinálovej sérii play off Tipsport ligy proti Nitre. V šiestom stretnutí zvíťazili na domácom ľade 4:2, keď o svojom triumfe rozhodli v tretej tretine. Rozhodujúci duel je na programe v utorok 31. marca v Nitre.
Hostia nastúpili s cieľom ukončiť sériu a v 3. minúte ich poslal do vedenia Hrnka, ktorého strela k bližšej žrdi prekvapila Glosára. Náskok Nitry však trval iba 63 sekúnd, keďže nekrytý Bartánus využil prihrávku Welsha - 1:1. Prvá tretina následne priniesla viacero vylúčených, no skóre sa v nej nezmenilo. Zmena však nastala v bránke domácich, keď v 16. minúte Durný vystriedal zraneného Glosára. V 23. minúte sa Buček dostal k strele v presilovke a následne mu domáci obrancovia nezabránili v dorážke - 1:2. Ten istý hráč mohol v 30. minúte zvýšiť náskok hostí, no z úniku neskóroval. Dôležitý moment priniesla 45. minúta, v ktorej obranca hostí Kostenko v rozohrávke poslal puk priamo na Virtanena, ktorý vyrovnal na 2:2. O 66 sekúnd už hostia viedli po tom, čo Martel uvoľnil obrancu Marcinka, ktorý prestrelil Patrikainena - 3:2. Nitrania sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no bez želaného efektu. Naopak, skóre uzavrel do prázdnej bránke Virtanen.
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Ivan Boržík, asistent trénera HK Dukla Michalovce: „Zvíťazili sme, sme veľmi šťastní. Bol to veľmi náročný zápas. Síce sme inkasovali ako prví, ale dokázali sme rýchlo vyrovnať. To bolo veľmi dôležité. Klobúk dolu pred chlapcami za to, ako sa zomkli. Chceli sme si to dnes uchmatnúť a vynútiť si siedmy zápas. Musíme sa potešiť, ale zároveň sa už aj pripravovať na utorok.“
Ján Marcinko, obranca, strelec víťazného gólu: „Sme veľmi šťastní. Náš cieľ bol zvíťaziť v dnešnom zápase a vynútiť si rozhodujúci siedmy zápas. Teraz sa už pozeráme ďalej, pretože vieme, že naša práca ešte nie je dokončená. Vedel som, že Jordan (Martel) o mne vie, preto som si nakorčuľoval z druhej vlny a otvorilo sa mi to. Nebudem klamať, presne takúto situáciu trénujem po každom tréningu.“
Branislav Mezei, obranca HK Nitra: „Vo viacerých zápasoch sme mali prevahu, no na to sa nehrá. Musíme využívať svoje šance a odskočiť súperovi. Žiaľ, dnes sa nám to nepodarilo. Domáci využili svoje šance, to je celé. My sme v tretej tretine na chvíľu stratili koncentráciu a otočilo sa to proti nám.“
Tipsport liga, play off
štvrťfinále, 6. zápas
HK Dukla Michalovce - HK Nitra 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Góly: 4. Bartánus (Welsh, Šmida), 45. Virtanen, 46. Marcinko (Martel, Welsh), 60. Virtanen - 3. Hrnka (Bajtek), 23. Buček (Kostenko, Chrenko). Rozhodcovia: Štefik, Klejna - Kacej, Tomáš, vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2321 divákov.
Michalovce: Glosár (16. Durný) - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Sertti - Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Spodniak - Bartánus, Šmida, Hrabčák - Stripai, Lichanec, Stahoň
Nitra: Patrikainen - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Kostenko, Stacha, Vitaloš - Paulovič, Krištof, Passolt - Jackson, Chrenko, Molnár - Lacka, Čederle, Okoličány - Bajtek, Hrnka, Buček
/stav série: 3:3/
