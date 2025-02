Dukla nestačila na Spartak, Rymarenka ani Ďuriša góly netešili

Banská Bystrica (TASR) – Trnavčania dobre vkročili do jarnej časti futbalovej Niké ligy. V Banskej Bystrici vysoko zdolali domácu Duklu 4:1 a v tabuľke sa na treťom mieste priblížili druhej Žiline už na rozdiel dvoch bodov. Zásluhu má na tom útočník Trnavy Michal Ďuriš, ktorý futbalovo vyrastal v Banskej Bystrici a aj tam býva.



Svojmu bývalému klubu strelil už v prvom polčase dva góly, po ktorých sa na ihrisku príliš netešil a fanúšikom spod Urpína sa gestom ospravedlňoval. „Moje dva góly ma tešia, aj keď prišli do siete Banskej Bystrice, čo ma až tak neteší, ale je to futbal, som rád za každé góly a držím palce Banskej Bystrici,“ netajil po zápase skúsený 36-ročný Ďuriš a k výhre pod Urpínom dodal: „Išli sme do zápasu s cieľom vyhrať, aj keď prvé jarné kolo je nevyspytateľné po tej pauze. Ja som rád, že sme to zvládli trojbodovo i výsledkovo. Taký zápas sme ešte v tejto sezóne nemali, že by sme ho rozhodli už v prvom polčase. Už v príprave sme mali dobré zápasy, výsledkovo aj herne, takže sme sa od toho odrazili a dúfam, že budeme takto pokračovať ďalej.“



Trnavčania už po polčase viedli v Banskej Bystrici 3:0 a dvojgólový Ďuriš zaknihoval piaty ligový gól v aktuálnej sezóne. Na opačnej strane sa presadil bystrický útočník Martin Rymarenko. Znížil na 1:4 a zaknihoval jubilejný desiaty presný zásah v tomto ročníku, vďaka ktorému sa vyšvihol na druhé miesto v tabuľke strelcov za 14 gólového Barseghjana. „Môj gól ma ani veľmi neteší, ak mám byť úprimný,“ vyhlásil po prehre 25-ročný Rymarenko, ktorého mrzel najmä výkon v prvom polčase: „Trnava zaslúžene vyhrala, bola o triedu od nás lepšia, má veľmi skúsené a kvalitné mužstvo, takže po našom zlom prvom polčase si to postrážila. Nerád by som sa v tom teraz babral, že čo sa stalo v tom prvom polčase s nami, musíme si to pozrieť a rozobrať. Hostia boli všade o krok pred nami, z toho ťažili, vytvorili si šance a premenili ich, takže tam bol problém. Nemyslím si, že chyba bola v systéme.“



Bystričania po jeseni zmenili systém z troch na štyroch obrancov. Naordinoval ho nový kouč Martin Poljovka, pre ktorého to bola trénerská premiéra v najvyššej súťaži. Problém prehry v zmene systému ani on nevidel: „Myslím si, že sa zmene systému pripisuje väčší dôraz, ako tomu pripisujú samotní hráči a tréneri. Nevidel by som nevydarený polčas optikou základného herného systému. Góly padli po našej nezvládnutej štandardke, zlej organizácii v defenzíve, keď hráčov tam bolo dosť na obrannej línii, len nedorotovali. Môžeme sa baviť o systéme, aké má zápory a plusy, ale nemyslím si, že nevydarený prvý polčas má niečo spoločné so systémom.“