Dukla Praha aj Pardubice zvládli baráž a udržali sa v najvyššej súťaži

Praha 1. júna (TASR) - Futbalisti FK Pardubice si zachovali príslušnosť v najvyššej českej súťaži aj v sezóne 2025/2026. Po domácom triumfe 2:0 prehrali v odvete v baráži na pôde MFK Chrudim 0:1, no to im stačilo na udržanie sa v Chance lige.



Baráž zvládla aj Dukla Praha. Po bezgólovej remíze na pôde Vyškova sa skončil odvetný zápas po 90 minútach 1:1 a tento stav platil aj po predĺžení. V rozstrele mali domáci pevnejšie nervy a potvrdili úlohu favorita.







odvetné zápasy baráže o účasť v českej lige:



MFK Chrudim - FK Pardubice 1:0 (0:0)



Gól: 60. Doleček, ČK: 51. Šancl (Pardubice).



/prvý zápas 0:2, Pardubice sa udržali v najvyššej súťaži/



/P. Leitner (Chrudim) sedel na lavičke náhradníkov/







FK Dukla Praha - MFK Vyškov 1:1 pp (0:1), rozstrel 4:2



Góly: 64. Milla - 45.+3 Conde



/prvý zápas 0:0, Dukla sa udržala v najvyššej súťaži/



/M. Hruška odohral celý duel, R. Mikuš hral do 46. minúty, F. Lichý nastúpil v 118. minúte, Ch. Bačinský sedel na lavičke - M. Novák odohral celý zápas/