Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Šport

Dukla prehrala s Bohemiansom 0:2 v 9. kole českej ligy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V nedeľnom stretnutí 9. kola podľahli Bohemiansu 0:2, v závere navyše prišli o vylúčeného Mariosa Pourzitidisa.

Autor TASR
Praha 21. septembra (TASR) - Futbalisti Dukly Praha nezvíťazili už vo štvrtom zápase českej ligy za sebou. V nedeľnom stretnutí 9. kola podľahli Bohemiansu 0:2, v závere navyše prišli o vylúčeného Mariosa Pourzitidisa.



česká liga - 9. kolo:

FK Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1)

Góly: 26. Čermák, 68. Zeman, ČK: 83. Pourzitidis (Dukla)

/J. Kadák hral do 79. min. - T. Frühwald sedel na lavičke náhradníkov/
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia