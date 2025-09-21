< sekcia Šport
Dukla prehrala s Bohemiansom 0:2 v 9. kole českej ligy
V nedeľnom stretnutí 9. kola podľahli Bohemiansu 0:2, v závere navyše prišli o vylúčeného Mariosa Pourzitidisa.
Autor TASR
Praha 21. septembra (TASR) - Futbalisti Dukly Praha nezvíťazili už vo štvrtom zápase českej ligy za sebou. V nedeľnom stretnutí 9. kola podľahli Bohemiansu 0:2, v závere navyše prišli o vylúčeného Mariosa Pourzitidisa.
česká liga - 9. kolo:
FK Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1)
Góly: 26. Čermák, 68. Zeman, ČK: 83. Pourzitidis (Dukla)
/J. Kadák hral do 79. min. - T. Frühwald sedel na lavičke náhradníkov/
