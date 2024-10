Dukla si v 8. kole poradila so Žilinou 4:3

Tipos extraliga – 8. kolo:



HK Dukla Trenčín – Vlci Žilina 4:3 (0:0, 1:0, 3:3)



Góly: 21. Leskinen (Josling, Stapley), 47. Cardwell (Ahl, Green), 49. Green (Baláž, Cardwell), 59. Baláž (Green) – 46. Mucha (Jones, Tourigny), 50. Tourigny (Bezúch, Lukosevicius), 60. Jones (Tourigny, Bezúch). Rozhodcovia: Krajčík, Hronský – Durmis, Jedlička, vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2151 divákov.







Trenčín: Valent – Cardwell, Macejko, Hatala, Schmiemann, Laurenčík, Starosta, Bokroš, Hlaváč – Green, Baláž, Ahl – Josling, Stapley, Leskinen – Hudec, Bortňák, Sojčík – Tomík, Dej, Krajčovič



Žilina: LaCouvee – Rajnoha, Tourigny, Pobežal, Gachulinec, Diakov, Holenda, Vajko – Lukosevicius Jones, Mucha – Kolenič, Walega, Bezúch – Koyš, Mráz, Varga – Juščák, Šmída, Belluš – Dubravík



Trenčín 8. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v utorkovom zápase 8. kola Tipos extraligy nad Žilinou 4:3. Domáci po šiestich prehrách v úvode sezóne dosiahli druhý triumf za sebou a posunuli sa na 9. miesto. Žilina zaznamenala tretiu prehru v rade, figuruje na 8. priečke.Prvý gól padol až v úvode druhej časti, fínsky útočník Leskinen sa presadil aj v druhom stretnutí za Trenčín. Mucha v tretej tretine vyrovnal počas presilovky, no domáci počas 163 sekúnd odskočili zásluhou Cardwella a Greena. Žilina síce kontrovala zásluhou Tourignyho, no Baláž rozhodol zakončením do prázdnej brány. Výsledok už len upravil Jones.