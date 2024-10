Dukla Trenčín angažovala fínskeho útočníka Leskinena

Trenčín 1. októbra (TASR) - Novou posilou hokejového klubu HK Dukla Trenčín sa stal Fín Ville Leskinen. Dvadsaťdeväťročný útočník, ktorý už má skúsenosti s najvyššou slovenskou súťažou, sa v utorok zapojil do tréningového procesu "vojakov". Naopak, účastník Tipos extraligy po vzájomnej dohode rozviazal zmluvy s útočníkmi Lukom Burzanom a Martinom Bartom. Dukla oznámila zmeny v kádri na svojej facebookovej stránke.



Leskinen si zahral slovenskú extraligu už počas pôsobenia vo Zvolene (2021/2022) a Košiciach, s ktorými získal v sezóne 2022/2023 majstrovský titul. Minulý ročník odštartoval v dánskom klube SönderjyskE, väčšinu sezóny však odohral za slovinskú Olimpiju Ľubľana. V nadnárodnej ICE Hockey League nastúpil v 40 zápasoch základnej časti, v ktorých nazbieral 28 bodov za 15 gólov a 13 asistencií. V play off si pripísal tri štarty so ziskom dvoch bodov (1+1).



Od stredy prichádza do Trenčína zo Spišskej Novej Vsi 33-ročný center Dalibor Bortňák, v Dukle zostane na hosťovaní do konca tohto kalendárneho roka. Týmito krokmi sa zmeny v trenčianskom kádri nekončia. "Naďalej pracujeme na ďalšom posilnení mužstva," uviedol na sociálnej sieti klub, ktorý vstúpil do novej sezóny piatimi prehrami a po 5. kole Tipos extraligy je v tabuľke bez bodu na poslednom 12. mieste.