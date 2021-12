Dukla Trenčín zvíťazil nad Popradčanmi 5:2 v 28. kole

HK Dukla Trenčín - HK Poprad 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)



Góly: 3. Mahbod (Tybor, Lemcke), 8. D. Hudec (Valach, Honzek), 27. D. Hudec, 52. D. Hudec (Valach, Honzek), 60. Lemcke - 45. Ully (Bondra), 52. Svitana (Skokan). Rozhodovali: Fridrich, Stano - Vyšný, Junek, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov



Trenčín: Valent – Lemcke, Kudla, Starosta, Nemčík, Chovan, Crinon, Martiška – Berisha, Mahbod, Tybor – D. Hudec, Valach, Honzek – Krajčovič, Sojčík, Rehuš – Beták, Švec, Stránsky – Vaňo



Poprad: Čiliak (41. Tomek) – Brejčák, Drgoň, Rymsha, Dalhuisen, Novajovský, Ulrych, M. Hudec – Livingston, Skokan, Svitana – Vandas, Arniel, Ully – Petráš, Mlynarovič, Bondra – Demo, Paločko, Kundrík

Slovan Bratislava porazil Dukla Ingema Michalovce 5:4

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce 5:4 (2:0, 2:1, 1:3)



Góly: 1. Breton (Harris, Takáč), 2. Sukeľ (Kytnár, Gašpar), 29. Jääskeläinen (Harris, Takáč), 39. Rapuzzi (Haščák, Gachulinec), 54. Golian (Haščák, Yogan) – 27. Mráz (Žitný, Cameranesi), 42. Buc (Kukuča, Macejko), 51. Galamboš (Regenda), 53. Keränen (Regenda, Suja). Rozhodovali: D. Konc st., Novák – Hajnik, D. Konc ml., vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov



Slovan: Windsor – MacKenzie, Breton, Golian, Sersen, Valach, Maier, Gachulinec, Beňo – Haščák, Rapuzzi,, Yogan – Jääskeläinen, Harris, Takáč – Gašpar, Kytnár, Sukeľ – Šotek, Bezák, Urbánek



Michalovce: Williams – Bokroš, Macejko, Pavlin, Stripai, Bača, Gajdoš, Lačný – Žitný, Cameranesi, Mráz – Regenda, Suja, Keränen – Galamboš, Buc, Kukuča – Mašlonka, Hajnik, Chalupa

Na snímke sprava hokejista Slovana Michal Sersen, brankár Clint Winsdor (Slovan) a Pavol Regenda (Michalovce) v zápase 28. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Dukla Inegma Michalovce v Bratislave v stredu 22. december 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke gólová radosť hokejistov Michaloviec hore strelec gólu Bruno Mráz a dole Roman Žitný v zápase 28. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Dukla Inegma Michalovce v Bratislave v stredu 22. december 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Nitra vyhrala vysoko nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 7:2

HK Nitra - MHk 32 Liptovský Mikuláš 7:2 (1:0, 2:1, 4:1)



Góly: 2. Bajtek (Hrnka, Pupák), 29. Buček (Holešinský, Raskob), 35. Hrnka (Bodák, Volko), 53. Raskob (Bajtek, Rockwood), 54. Buček (Bodák, Baláž), 54. Rockwood (Varga), 57. Buček (Mezei) - 39. Šepelev (Paločko, Salija), 46. Kriška (Varttinen, Hovorka) Rozhodovali: Adamec, Snášel - Jedlička, Ordzovenský, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



Nitra: O’Connor - Mezei, Bodák, Švarný, Raskob, Pupák, Rais - Buček, Baláž, Holešinský - Tvrdoň, Rockwood, R. Varga - Bajtek, Hrnka, Volko - Múčka, Šramaty, Drábek - Molnár



Liptovský Mikuláš: Vošvrda (54. Kozel) - Varttinen, Ventelä, Šepelev, Salija, Mezovský, Krempaský, Feherpataky - Handlovský, Hovorka, Kriška - Obdržálek, Kalousek, J. Jurík - Čuvilov, Haluška, Paločko - Dunčko, J. Nemec, S. Droppa

Trenčín 22. decembra (TASR) - V stredajšom zápase 28. kola Tipos extraligy zvíťazili hokejisti Dukly Trenčín nad HK Poprad 5:2 aj zásluhou hetriku krídelníka druhého útoku Denisa Hudeca. Dukla dokázala zdolať Podtatrancov aj v treťom vzájomnom súboji v tejto sezóne.Domáci sa ujali vedenia už v 3. minúte. Tyborovu tvrdú ranu príklepom z pravého kruhu Čiliak neudržal a pred bránkou sa dobre zorientoval Mahbod, ktorý vo svojom druhom striedaní v drese Dukly skóroval. Hostia onedlho pohrozili Bondrom, no ten pred Valentom na viackrát neuspel. Dukla ustála nápor súpera a opäť udrela, Valach prihral pred bránku úplne voľnému D. Hudecovi a ten prekonal Čiliaka. Úvodná tretina priniesla aj ďalšie šance hráčov domáceho tímu, no boli to napokon hostia, ktorí mohli 11 sekúnd pred sirénou znížiť. Vandas dostal dobrú prihrávku pred bránku, ale príliš vysoko zdvihol puk.V 23. minúte prešlo Lemckeho nahodenie cez brániacich hráčov Popradu a puk zastavila až žrď Čiliakovej bránky. Domáci v druhej tretine nepoľavili a ich dynamická, útočná hra slávila úspech aj do tretice. D. Hudec v závere oslabenia vystihol rozohrávku na modrej a samostatný únik zakončil strelou na vyrážačku Čiliaka. Náskok mohli zvýšiť Krajčovič so Sojčíkom, ich šance však zostali nevyužité. Snaha Popradu o vrátenie sa do zápasu bola iba platonická. Najbližšie ku gólu bol v 39. minúte Arniel, ktorého pokus vyrazil Valent ramenom.Hosťom sa podarilo znížiť v 44. minúte pri hre 4 na 4. Ully získal puk za bránkou a prestrelil Valenta - 3:1. Vzápätí sa v príležitosti ocitol Skokan, Valent bravúrnym zákrokom betónom podržal svoj tím. V 52. minúte nadišla veľká chvíľa pre D. Hudeca, ktorý korunoval svoj výborný výkon tretím gólom. Z trojgólového náskoku bol o 18 sekúnd opäť iba dvojgólový zásluhou Svitanu, ktorý si vychutnal Valenta. Popradčania zacítili šancu, v závere vrhli sily do útoku a skúsili šťastie aj počas dlhej power play bez brankára, ale duel sa im už nepodarilo zdramatizovať. Naopak, sekundu pred koncom spečatil triumf domácich Lemcke strelou do prázdnej bránky cez celé klzisko - 5:2.Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšom zápase 28. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 5:4. Bratislavčania odčinili pondelňajšiu domácu prehru so Spišskou Novou Vsou (3:4) a zvíťazili už v jedenástom z uplynulých dvanástich zápasov.Slovan začal ako z partesu. Už po 55 sekundách zaznamenal obranca Breton prvý gól v drese Slovana po výmene z Banskej Bystrice, keď presnou strelou potrestal vylúčenia Mráza. O ďalších 21 sekúnd vybojoval puk za bránkou Gašpar, Kytnár ho vzápätí posunul Sukeľovi a ten strelil druhý gól domácich. Potom sa hra vyrovnala, do šancí sa dostali aj hostia. Znížiť mohli v 13. minúte, keď po obliehaní bránky Windsora trafil Bača konštrukciu bránky a neujala sa ani dorážka Cameranesiho.V úvode druhej tretiny hral Slovan opäť presilovku, ale tentoraz ohrozila Williamsa až strela Valacha v hre piatich proti piatim. Brankár hostí sa potom vyznamenal po strele Jääskeläinena a hráči Dukly sa neskôr tešili po góle Mráza. Zdalo sa, že Michalovčania zapnú na vyššie obrátky, ale Jääskeläinen opäť upokojil Slovan gólom na 3:1. Ďalší gól mal na hokejke Yogan, ale presadil sa až Rapuzzi tesne pred koncom druhého dejstva.Trojgólový náskok vydržal Slovanu do 42. minúty, keď Buc z veľkého uhla trafil odkrytú bránku. Tento gól Duklu nabudil, ešte viac ožila jej striedačka v 51. minúte. Puk sa dostal ku Galambošovi a ten poľahky znížil už na rozdiel gólu. Poľavenie domácich potrestal ešte aj Keränen o minútu a pol neskôr, keď upravil na 4:4 po dorážke. Slovan si však napokon predsa len pripísal tri body, o jeho triumfe rozhodol obranca Golian presnou strelou do horného rohu bránky. Stalo sa tak len 102 sekúnd po góle Keränena.Hokejisti HK Nitra triumfovali v stredajšom domácom zápase 28. kola Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 7:2. Na vysokom víťazstve sa hetrikom podieľal útočník Samuel Buček.Skóre sa prvýkrát zmenilo už po 63 sekundách, keď sa presadil po Vošvrdovom zaváhaní Bajtek. Prvá tretina nepriniesla okulahodiace predstavenie, keďže Liptáci sa sústredili na bránenie, čo minimalizovalo presnosť prihrávok. Najväčšiu šancu na vyrovnanie mal v 12. minúte Obdržálek, ale jeho strelu ľavým betónom vyrazil O’Connor.V 24. minúte prepadla obrana Nitry a do brejku sa rútil Paločko, ktorého však pohotovo vychytal O’Connor. Svoje mužstvo podržal aj na opačnej strane Vošvrda po bekhendovom blafáku Bajteka. V 29. minúte už však český brankár inkasoval druhýkrát z hokejky Bučeka. V 35. minúte dal na 3:0 Hrnka a zdalo sa, že Nitra môže v pohode doviesť zápas do víťazného konca. Škrt cez rozpočet domácim urobil pred odchodom do kabín znižujúcim gólom Šepelev - 3:1.Liptákom to dodalo sebavedomie a zvýšenou aktivitou sa dotiahli na rozdiel gólu. V 46. minúte pekne vyšachovali hostia obranu Nitry a znížil kapitán Kriška. Tohto momentu sa však "Corgoni" nezľakli a ďalšiu drámu nepripustili. V priebehu necelých dvoch minút strelili až tri góly. Presadili sa Raskob, Buček a Rockwood. V 57. minúte ešte uzavrel na 7:2 tretím gólom v zápase Buček.