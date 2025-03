Dukla Trenčín uspela v piatom dueli predkola a postúpil do štvrťfinále

Trenčín 16. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín skompletizovali zoznam štvrťfinalistov Tipos extraligy. Trenčania rozhodli o svojom postupe víťazstvom 4:2 v nedeľňajšom piatom stretnutí predkola play off a v sérii hranej na tri víťazné zápasy uspeli v pomere 3:2. V ďalšej fáze vyraďovacej časti sa stretnú s HC Košice.



Dukla sa v prostrednej časti ujala vedenia prvýkrát v sérii, keď sa strelecky presadil Adam Lapšanský. Na jeho presný zásah, ako aj gól Seana Joslinga reagovali hostia zásluhou Jarida Lukoseviciusa a Martina Bodáka. Tretie dejstvo bolo opatrné, oba tímy si uvedomovali, že každá chyba môže rozhodnúť. Urobili ju Michalovčania, keď v obrannom pásme zle rozohral Ján Brejčák a jeho zaváhanie potrestal z bezprostrednej blízkosti Tomáš Záborský.



Trenčania majú čas na oddych iba do utorka, o deň neskôr začnú sériu s "oceliarmi" na ľade súpera. Trenčania si zahrajú vo štvrťfinále prvýkrát od sezóny 2020/21. Všetky predošlé tri ročníky stroskotali v predkole. Vlani podľahli majstrovskej Nitre, rok predtým nestačili na Michalovce a sezóna 2021/22 sa pre Trenčín skončila po sérii s Banskou Bystricou.







predkolo play off Tipos extraligy – piaty zápas /na 3 víťazstvá/:



HK Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)



Góly: 31. Lapšanský (Hlaváč, Green), 33. Josling (Stapley, MacDougall), 56. Záborský (Stapley), 60. Mráz (Macejko) – 32. Lukosevicius (Meliško, Buc), 36. Bodák (Chmielewski, Rönni). Rozhodcovia: Stano, Štefik - Knižka, Jedlička, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4215 divákov.



/konečný stav série: 3:2, Trenčín postúpil do štvrťfinále/



Trenčín: Grigals – Starosta, MacDougall, Hlaváč, Macejko, Laurenčík, Hatala, Bečár, Maruna – Záborský, Stapley, Josling – Ahl, Mráz, Krajčovič – Bezúch, Lapšanský, Green – Hudec, Kalis, Krajč



Michalovce: Junca – Meliško, Bodák, Brejčák, Drgoň, Marcinko, Kulda, Fedor – Krastenbergs, Rockwood, Michnáč – Chmielewski, Rönni, Valach – Kabáč, Solenský, Vašaš – Lukosevicius, Buc, Svitana







Štvrťfinálové dvojice play off:



HK Spišská Nová Ves (1.) - HKM Zvolen (10.)



HC Košice (2.) - HK Dukla Trenčín (8.)



HK Nitra (3.) - HK Poprad (6.)



Vlci Žilina (4.) - HC ´05 Banská Bystrica