Duklu Trenčín povedie fínsky tréner Hämäläinen

Trenčín 26. októbra (TASR) - Novým trénerom hokejistov HK Dukla Trenčín sa stal Tommi Hämäläinen. Pre 49-ročného Fína bude Trenčín prvým pôsobiskom, v ktorom sa ujme pozície hlavného kouča. V uplynulej sezóne plnil funkciu asistenta trénera vo fínskom JYP Jyväskylä. Na striedačke v Trenčíne mu budú pomáhať Pavol Mihálik a Ivan Feneš. Trenčania informovali o angažovaní nového kormidelníka prostredníctvom sociálnej siete.



Hämäläinen strávil väčšinu svojej trénerskej kariéry v mládežníckych tímoch vo Švédsku a Fínsku. Dva roky pôsobil aj na striedačke švajčiarskeho HC Lausanne na poste asistenta trénera. "Na nového hlavného trénera som dostal z viacerých strán veľmi dobré referencie. Je to kvalitný moderný tréner, ktorý chce v každom z hráčov prebudiť vášeň pre hokej a rozvíjať tím spoločne. Má líderské kvality, je ľudský a starostlivý, avšak zároveň rázny a zásadový, čo je na tejto pozícii dôležité. Potrebujeme otočiť sezónu a toto je ďalší krok k tomu," povedal na adresu nového šéfa striedačky športový manažér Mário Bližňák.



Hämäläinen priletel do Trenčína v piatok v noci a v sobotu ráno sa zúčastnil prvého oficiálneho stretnutia s mužstvom, realizačným tímom a vedením klubu. S hráčmi absolvoval prvý tréning na ľade a už v nedeľu bude na striedačke počas zápasu 15. kola Tipos extraligy v Bratislave.



Trenčanom nevyšiel úvod nového ročníka, keď prehrali hneď šesť stretnutí. Náladu v tíme nezmenili ani následné víťazstvá s Novými Zámkami (7:1) a Žilinou (4:3) a po ďalších troch prehrách skončil tréner Ernest Bokroš. Zmena priniesla impulz v podobe triumfu na ľade majstrovskej Nitry (4:1) pod vedením Mihálika, no Trenčania podľahli Spišskej Novej Vsi (2:4) a debakel utrpeli v piatok na ľade Košíc (1:7).