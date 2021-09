Dumoulin po zrážke s autom so zlomeným zápästím, má po MS i sezóne

Amsterdam 10. septembra (TASR) - Dvojnásobný strieborný olympijský medailista v cyklistickej časovke Tom Dumoulin z Holandska musí vynechať nadchádzajúce majstrovstvá sveta. Počas tréningu mal kolíziu s autom, z ktorej vyviazol so zlomeným zápästím. Jazdcov tím Jumbo-Visma o tom informoval vo štvrtok s tým, že táto sezóna sa pre cyklistu predčasne skončila.



Tridsaťročný Dumoulin mal zrážku s odbočujúcim vozidlom, keď sa pripravoval v Ardenách. Po zlomenine pravého zápästia má po sezóne. "Je to veľmi frustrujúce. Sezóna sa pre mňa skončila. Je to veľmi mrzuté, pretože som sa opäť cítil dobre. Mal som sebavedomie a veril som, že tento mesiac budem mať silný," citovala agentúra DPA bývalého víťaza Giro d´Italia. Majster sveta v časovke z roku 2017 mal patriť na šampionáte vo Flámsku (19.-26. septembra) k ašpirantom na medaily.