Dunajská obsadila na Lanzarote 29. miesto, Gajdošová 38.

Na snímke triatlonistka roka Romana Gajdošová sa usmieva počas ďakovnej reči na vyhlásení ankety Triatlonista roka v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lanzarote 14. marca (TASR) - Slovenská triatlonistka Diana Dunajská osadila 29. miesto v pretekoch Svetového pohára na španielskom ostrove Lanzarote. Za víťaznou Nemkou Nina Eimovou zaostala o 3:42 minúty. Druhú zo Sloveniek Romanu Gajdošovú klasifikovali na 38. priečke so stratou 4:21 min.

Dunajská absolvovala plávanie na 750 m za 10:33 min, tri cyklistické kolá s celkovou dĺžkou 20,7 km zvládla za 36,01 min. Na 5 km bežeckej trati dosiahla čas 17:13, ktorý bol ôsmy najlepší. Gajdošová mala na týchto úsekoch časy 10:21, 36:16 a 17:55.
Neprehliadnite

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu