Dunajská Streda angažovala ghanského krídelníka Oddeia

Dunajská Streda 31. januára (TASR) - Treťou zimnou posilou futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda sa stal ghanský krídelník Brian Oddei. Dvadsaťjedenročný ofenzívny hráč prichádza na prestup z chorvátskeho NK Rudeš, jeho zmluva znie do konca tejto sezóny a obsahuje aj opciu na ďalšie tri roky.



Oddei v dvanástich odišiel do Talianska, jeho prvým klubom bolo Maranello. Po roku sa stal hráčom Sassuola, kde bol kapitánom U19 a postupne sa prepracoval až do prvého tímu. Debut v Serie A si odkrútil v januári 2021 na štadióne Juventusu. Neskôr hosťoval v druholigovom Crotone. Minulý rok strávil v chorvátskom NK Rudeš, ktorému na jar pomohol k postupu do najvyššej súťaže. Najčastejšie nastupuje na pravom krídle.



"Moja obľúbená pozícia je na krídle, rád driblujem a vyhľadávam situácie jeden proti jednému. V novom drese sa budem snažiť potešiť fanúšikov gólmi a asistenciami. Videl som prostredie, kvalitu v mužstve, atmosféru na štadióne a už sa veľmi teším, až ju zažijem na vlastnej koži,“ uviedol pre klubový web Oddei. V roku 2018 ho vyhlásili za talent roka v Ghane. Nastupovať bude s číslom 22.



"Brian je perspektívny hráč na krídlo, ktorý už v mladom veku nazbieral skúsenosti v rôznych európskych krajinách. Mali sme príležitosť získať ho a dúfame, že naplno využije ponúknutú šancu. Verím, že ho dostaneme do správnej kondície a naplno ukáže svoj potenciál,“ skonštatoval Jan Van Daele, výkonný riaditeľ DAC-u.