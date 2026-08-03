< sekcia Šport
Dunajská Streda nastúpi v play off proti Dynamu Kyjev alebo Karabachu
Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Autor TASR,aktualizované
Nyon 3. augusta (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v prípade postupu cez holandský klub Twente Enschede do play off Konferečnej ligy stretnú s úspešnejším z dvojice Dynamo Kyjev - FK Karabach. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Slovensko-holandská dvojice figurovala v žrebe play off medzi nenasadenými. Zápasy play off o postup do ligovej fázy sú na programe 20. a 27. augusta. Dunajská Streda by prípadný prvý duel odohrala na domácom štadióne, odveta by bola na programe na ihrisku súpera. Úradujúceho slovenského vicemajstra však najskôr čaká v 3. predkole náročná prekážka proti Twente. Prvý duel je na programe tento štvrtok na pôde šampióna holandskej Eredivisie zo sezóny 2009/2010, odveta o týždeň v Dunajskej Strede.
Dynamo Kyjev hralo v ligovej fáze Konferenčnej ligy už vlani. V šiestich stretnutiach získalo šesť bodov a rovnako ako slovenský majster Slovan Bratislava nepostúpilo do play off. Karabach v uplynulej sezóne postúpil do ligovej fázy Ligy majstrov, kde prekvapivo získal až desať bodov a prebojoval sa do vyraďovacej fázy. Hneď v play off však zverenci Gurbana Gurbanova vypadli s Newcastleom.
žreb play off Konferečnej ligy 2026/2027:
majstrovská vetva:
zdolaný FC Thun (Švaj.)/Vikingur Reykjavík (Isl.) - víťaz FK Borac Banja Luka(Bosna a Her.)/ML Vitebsk (Biel.)
zdolaný Shamrock Rovers FC (Írs.)/KF Egnatia (Alb.) - zdolaný KuPS Kuopio (Fín.)/Universitatea Craiova (Rum.)
víťaz SS Tre Fiori FC (San Mar.)/FC Drita (Kos.) - víťaz FC Flora Tallinn (Est.)/Inter Club d'Escaldes (And.)
zdolaný KKS Lech Poznaň (Poľ.)/KÍ Klaksvík (Faer.) - víťaz FC Riga (Lot.)/ETO FC Györ (Maď.)
zdolaný Lincoln Red Imps FC (Gib.)/Omonia Nikózia (Cyp.) - zdolaný FC Larne (Sev. Írs.)/FC Iberia 1999 Tbilisi (Gruz.)
ligová vetva:
víťaz HJK Helsinki (Fín.)/FC Motherwell (Škót.) - SC Freiburg (Nem.)
zdolaný Ferencváros Budapešť(Maď.)/Górnik Zabrze (Poľ.) - AS Monaco (Fr.)
víťaz FC Inter Turku (Fín.)/FC Vaduz (Licht.) - víťaz Debrecín VSC (Maď.)/FC Kodaň (Dán.)
zdolaný SL Benfica (Por.)/Heart of Midlothian FC (Škó.) - víťaz Paide Linnammeeskond (Est.)/SK Rapid Viedeň (Rak.)
víťaz CFR 1907 Kluž (Rum.)/Tromsö IL (Nór.) - Brighton & Hove Albion (Ang.)
víťaz FK Žalgiris Vilnius (Lit.)/HNK Hajduk Split (Chor.) - víťaz Raków Czestochowa (Poľ.)/Hammarby IF (Švé.)
víťaz Panathinaikos Atény (Gréc.)/CSKA 1948 Sofia (Bul.) - zdolaný FC Hradec Králové (ČR)/Besiktas JK (Tur.)
víťaz IFK Göteborg (Šv.)/KAA Gent (Bel.) - víťaz Hibernian FC (Škó.)/KF Škendija Tetovo (Sev. Mac.)
zdolaný PAOK Solún (Gré.)/RSC Anderlecht Brusel (Belg.) - víťaz SK Brann Bergen (Nór.)/Apollon Limassol (Cyp.)
Atalanta Bergamo (Tal.) - víťaz Hapoel Tel-Aviv FC (Izr.)/GKS Katovice (Poľ.)
víťaz Bohemians Dublin (Ír.)/FC Midtjylland (Dán.) - víťaz HNK Rijeka (Chorv.)/Ilves Tampere (Fín.)
zdolaný Jagiellonia Bialystok (Poľ.)/Glasgow Rangers (Škót.) - víťaz FK Jablonec (ČR)/FC RFS (Lot.)
víťaz Valur Reykjavík (Isl.)/FC Nordsjälland (Dán.) - víťaz FC Sheriff Tiraspoľ (Mol.)/FC St. Gallen 1879 (Švaj.)
víťaz FK Auda (Lot.)/FC Dinamo City (Alb.) - zdolaný FC Pafos (Cyp.)/FC Salzburg (Rak.)
víťaz FC Noah (Arm.)/FC Sion (Švaj.) - víťaz Ajax Amsterdam (Hol.)/FC Shelbourne (Írs.)
víťaz SC Braga (Portug.)/FC Dinamo Minsk (Biel.) - víťaz Beitar Jeruzalem FC (Izr.)/FK Austria Viedeň (Rak.)
víťaz FC Twente (Hol.)/FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA (SR) - víťaz FC Dynamo Kyjev (Ukr.)/Karabach FK (Azer.)
Getafe CF (Šp.) - víťaz FK Partizan Belehrad (Srb.)/FC Tobol (Kaz.)
víťaz FC Lugano (Švaj.)/NSÍ Runavík (Faer.) - zdolaný Maccabi Tel-Aviv FC (Izr.)/PFC CSKA Sofia (Bul.)
vizitky možných súperov FC DAC 1904 Dunajská Streda v play off KL:
FC Dynamo Kyjev:
celé meno: Football Club Dynamo Kyiv
rok založenia: 1927
štadión: Olympijský štadión/Štadión Dynamo Valerija Lobanovského
kapacita: 70.050/16.000
tréner: Igor Kosťuk
klubové farby: modrá, biela
najväčšie úspechy: 17-násobný ukrajinský šampión, 14-násobný víťaz Ukrajinského pohára, 2-násobný víťaz Pohára víťaza pohára, víťaz Superpoháru UEFA
FK Karabach:
celé meno: Qaraba Futbol Klubu
rok založenia: 1987
štadión: Azersun Arena
kapacita: 5800
tréner: Gurban Gurbanov
klubové farby: čierna, biela, modrá
najväčšie úspechy: 12-násobný azerjbajdžanský šampión, 8-násobný víťaz Azerjbajdžanského pohára, účastník ligovej fázy Ligy majstrov 2025/2026
ďalšie termíny:
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do ligovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb ligovej fázy: 28. augusta
1. zápasy ligovej fázy: 15. októbra
2. zápasy ligovej fázy: 22. októbra
3. zápasy ligovej fázy: 5. novembra
4. zápasy ligovej fázy: 26. novembra
5. zápasy ligovej fázy: 10. decembra
6. zápasy ligovej fázy: 17. decembra
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 2. júna (Istanbul)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené
Slovensko-holandská dvojice figurovala v žrebe play off medzi nenasadenými. Zápasy play off o postup do ligovej fázy sú na programe 20. a 27. augusta. Dunajská Streda by prípadný prvý duel odohrala na domácom štadióne, odveta by bola na programe na ihrisku súpera. Úradujúceho slovenského vicemajstra však najskôr čaká v 3. predkole náročná prekážka proti Twente. Prvý duel je na programe tento štvrtok na pôde šampióna holandskej Eredivisie zo sezóny 2009/2010, odveta o týždeň v Dunajskej Strede.
Dynamo Kyjev hralo v ligovej fáze Konferenčnej ligy už vlani. V šiestich stretnutiach získalo šesť bodov a rovnako ako slovenský majster Slovan Bratislava nepostúpilo do play off. Karabach v uplynulej sezóne postúpil do ligovej fázy Ligy majstrov, kde prekvapivo získal až desať bodov a prebojoval sa do vyraďovacej fázy. Hneď v play off však zverenci Gurbana Gurbanova vypadli s Newcastleom.
žreb play off Konferečnej ligy 2026/2027:
majstrovská vetva:
zdolaný FC Thun (Švaj.)/Vikingur Reykjavík (Isl.) - víťaz FK Borac Banja Luka(Bosna a Her.)/ML Vitebsk (Biel.)
zdolaný Shamrock Rovers FC (Írs.)/KF Egnatia (Alb.) - zdolaný KuPS Kuopio (Fín.)/Universitatea Craiova (Rum.)
víťaz SS Tre Fiori FC (San Mar.)/FC Drita (Kos.) - víťaz FC Flora Tallinn (Est.)/Inter Club d'Escaldes (And.)
zdolaný KKS Lech Poznaň (Poľ.)/KÍ Klaksvík (Faer.) - víťaz FC Riga (Lot.)/ETO FC Györ (Maď.)
zdolaný Lincoln Red Imps FC (Gib.)/Omonia Nikózia (Cyp.) - zdolaný FC Larne (Sev. Írs.)/FC Iberia 1999 Tbilisi (Gruz.)
ligová vetva:
víťaz HJK Helsinki (Fín.)/FC Motherwell (Škót.) - SC Freiburg (Nem.)
zdolaný Ferencváros Budapešť(Maď.)/Górnik Zabrze (Poľ.) - AS Monaco (Fr.)
víťaz FC Inter Turku (Fín.)/FC Vaduz (Licht.) - víťaz Debrecín VSC (Maď.)/FC Kodaň (Dán.)
zdolaný SL Benfica (Por.)/Heart of Midlothian FC (Škó.) - víťaz Paide Linnammeeskond (Est.)/SK Rapid Viedeň (Rak.)
víťaz CFR 1907 Kluž (Rum.)/Tromsö IL (Nór.) - Brighton & Hove Albion (Ang.)
víťaz FK Žalgiris Vilnius (Lit.)/HNK Hajduk Split (Chor.) - víťaz Raków Czestochowa (Poľ.)/Hammarby IF (Švé.)
víťaz Panathinaikos Atény (Gréc.)/CSKA 1948 Sofia (Bul.) - zdolaný FC Hradec Králové (ČR)/Besiktas JK (Tur.)
víťaz IFK Göteborg (Šv.)/KAA Gent (Bel.) - víťaz Hibernian FC (Škó.)/KF Škendija Tetovo (Sev. Mac.)
zdolaný PAOK Solún (Gré.)/RSC Anderlecht Brusel (Belg.) - víťaz SK Brann Bergen (Nór.)/Apollon Limassol (Cyp.)
Atalanta Bergamo (Tal.) - víťaz Hapoel Tel-Aviv FC (Izr.)/GKS Katovice (Poľ.)
víťaz Bohemians Dublin (Ír.)/FC Midtjylland (Dán.) - víťaz HNK Rijeka (Chorv.)/Ilves Tampere (Fín.)
zdolaný Jagiellonia Bialystok (Poľ.)/Glasgow Rangers (Škót.) - víťaz FK Jablonec (ČR)/FC RFS (Lot.)
víťaz Valur Reykjavík (Isl.)/FC Nordsjälland (Dán.) - víťaz FC Sheriff Tiraspoľ (Mol.)/FC St. Gallen 1879 (Švaj.)
víťaz FK Auda (Lot.)/FC Dinamo City (Alb.) - zdolaný FC Pafos (Cyp.)/FC Salzburg (Rak.)
víťaz FC Noah (Arm.)/FC Sion (Švaj.) - víťaz Ajax Amsterdam (Hol.)/FC Shelbourne (Írs.)
víťaz SC Braga (Portug.)/FC Dinamo Minsk (Biel.) - víťaz Beitar Jeruzalem FC (Izr.)/FK Austria Viedeň (Rak.)
víťaz FC Twente (Hol.)/FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA (SR) - víťaz FC Dynamo Kyjev (Ukr.)/Karabach FK (Azer.)
Getafe CF (Šp.) - víťaz FK Partizan Belehrad (Srb.)/FC Tobol (Kaz.)
víťaz FC Lugano (Švaj.)/NSÍ Runavík (Faer.) - zdolaný Maccabi Tel-Aviv FC (Izr.)/PFC CSKA Sofia (Bul.)
vizitky možných súperov FC DAC 1904 Dunajská Streda v play off KL:
FC Dynamo Kyjev:
celé meno: Football Club Dynamo Kyiv
rok založenia: 1927
štadión: Olympijský štadión/Štadión Dynamo Valerija Lobanovského
kapacita: 70.050/16.000
tréner: Igor Kosťuk
klubové farby: modrá, biela
najväčšie úspechy: 17-násobný ukrajinský šampión, 14-násobný víťaz Ukrajinského pohára, 2-násobný víťaz Pohára víťaza pohára, víťaz Superpoháru UEFA
FK Karabach:
celé meno: Qaraba Futbol Klubu
rok založenia: 1987
štadión: Azersun Arena
kapacita: 5800
tréner: Gurban Gurbanov
klubové farby: čierna, biela, modrá
najväčšie úspechy: 12-násobný azerjbajdžanský šampión, 8-násobný víťaz Azerjbajdžanského pohára, účastník ligovej fázy Ligy majstrov 2025/2026
ďalšie termíny:
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do ligovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb ligovej fázy: 28. augusta
1. zápasy ligovej fázy: 15. októbra
2. zápasy ligovej fázy: 22. októbra
3. zápasy ligovej fázy: 5. novembra
4. zápasy ligovej fázy: 26. novembra
5. zápasy ligovej fázy: 10. decembra
6. zápasy ligovej fázy: 17. decembra
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 2. júna (Istanbul)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené