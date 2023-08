Dunajská Streda nestačila na Banskú Bystricu 1:2 v 5. kole

5. kolo Niké ligy:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (0:0)



Góly: 53. Gavrič – 58. Rymarenko, 74. Polievka. Rozhodovali: Kráľovič – Pozor, Vitko, ŽK: Risvanis, Andzouana, Pinto - Godál, 5635 divákov



FC DAC: Popovič - Pinto, Risvanis, Csinger, Andzouana – Káčer (77. Čermák), Dimun (87. Vitális), Herc – Ramadan (61. Niarchos), Trusa (77. Veselovský), Gavrič (87. Záhradník)



MFK Dukla: Hruška – Migaľa (83. Pišoja), Uhrinčať, Godál, Willwéber, Záhumenský - Ľupták, Richtárek (79. M. Hlinka) – Rymarenko (90. Depetris) – Acosta (90. Joao Silva), Polievka (83. Slebodník)

FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:2 (1:1)



Góly: 42. Kováčik, 47. Sanusi - 38. Rahim Ibrahim, 90.+4 M. K. Bartoš. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pacák, ŽK: Kováčik, M. K. Bartoš, Osei – Kupusović, Rahim Ibrahim, Akila, 1713 divákov.



Podbrezová: Ludha – M. K. Bartoš, Bakaľa, Grešák – Kováčik, Paraj, M. Oravec, Talakov (78. Blahút) – Galčík (89. Kuzma), Kabongo (89. Špyrka), Sanusi (66. Osei)



Trenčín: Dias – Kmeť, Bagin, Stojsavljevič, Kozlovský – Bondarenko (62. Hollý) – Gong (86. Sunday), Bariš, Rahim Ibrahim, E. Soares – Kupusovič (55. Akila)



MŠK Žilina - ViOn Zlaté Moravce 3:2 (1:2)

Góly: 27. Ďuriš, 84. Kopas, 90.+7 Bille - 14. a 26. Mondek. Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Kmec, ŽK: Addo - Mijič, Slávik, 1419 divákov.

MŠK Žilina: Belko - Minárik, Stojčevski, Nemčík - Rusnák (59. Javorček), Myslovič (46. Gidi), Sauer (79. Kopas), Bari - Essomba (59. Addo), Ďuriš, Iľko (79. Bille)

ViOn: Slávik - Suľa (73. Majdan), Moško, Nagy, Čonka - Gono, Duga - Mondek, Weir (46. Tumma), J. Švec (61. Brenkus) - Čerepkai (69. Mijič)

Dunajská Streda 26. augusta (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prekvapujúco podľahli v sobotňajšom stretnutí 5. kola Niké ligy doma s Duklou Banská Bystrica 1:2. Úradujúci vicemajster si pripísal prvú prehru v sezóne, so ziskom 8 bodov mu patrí piate miesto. Banská Bystrica vďaka tretieho triumfu za sebou preskočila svojho súpera v tabuľke.DAC sa ujal vedenia v 53. minúte zásluhou Zeljka Gavriča, no na body mu to nestačilo. Víťazný gól strelil v 74. minúte kanonier hostí Róbert Polievka, ktorý si pripísal aj asistenciu. V prvom polčase však nepremenil pokutový kop, keď jeho pokus zneškodnil brankár Aleksandar Popovič.Futbalisti FK Železiarne Podbrezová hrali v 5. kole Niké ligy s AS Trenčín nerozhodne 2:2. Obe mužstvá v tejto sezóne po prvý raz remizovali a udržali si pozície za vedúcou Žilinou. Na lídra strácajú obaja dva body.Zápas musel byť v 80. sekunde na viac než tri a pol minúty prerušený pre silné krupobitie. Po ňom boli nebezpečnejší hostia, z vedenia sa po rohu Kmeťa radoval Ibrahim po presnej hlavičke. Domáci vyrovnali o štyri minúty, center Talakova putoval na hlavu Kováčika, ktorý ideálne zakončil. Na začiatku druhého polčasu nevyužil únik trenčiansky krídelník Soares a vzápätí udreli "železiari", keď po spätnom pase Kabonga nezaváhal pred odkrytou bránou Sanusi – 2:1. Podbrezová mala viac šancí na tretí gól v závere, najväčšiu spálil Blahút a tak pykala - v nadstavenej 4. minúte si dal nešťastný vlastný gól Bartoš.Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotnom 5. kole Niké ligy nad ViOn-om Zlaté Moravce 3:2. Dokázali pritom zvrátiť nepriaznivý stav, keď prehrávali už 0:2. Žilinčania majú na konte 12 bodov za štyri víťazstvá a sú naďalej na čele tabuľky.Zlaté Moravce začali odvážne a ich snaha bola odmenená v 14. minúte vedúcim gólom Mondeka. Rovnaký hráč skóroval aj o 12 minút neskôr a ViOn viedol v Žiline prekvapujúco o dva góly. Už o minútu však vsietil kontaktný gól MŠK Ďuriš, a tak bolo všetko do druhého polčasu otvorené. Domácemu trénerovi Hynekovi opäť vyšli striedania, v 84. minúte minúte vyrovnal Kopas a v 97. minúte šokoval hostí po dlhom odkope Belka Eric Bille - 3:2.