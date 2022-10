Dunajská Streda neudržala náskok, v Zlatých Moravciach remizovala

FC ViOn Zlaté Moravce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:2 (0:0)



Góly: 80. Niarchos, 82. Brenkus - 48. Krstovič, 65. Kalmár. Rozhodovali: Smolák - Hancko, Bednár, ŽK: Šuvalija, Mondek, Múdry - Muhamedbegovič, Risvanis, Kalmár, 2011 divákov



Zlaté Moravce: Lukáč - Šula, Pintér, Šuvalija (52. Bednár), Čonka - Almeida, Ďubek (66. Vestenický) - Múdry, Duga, Mondek (66. Brenkus) - Niarchos (90. Horák).



Dunajská Streda: Petráš – Alex Pinto, Risvanis, Muhamedbegovič, Andzouana – Dimun (86. Kružliak), Nebyla (46. Fazlagič), Veselovský (62. Ramadán) – Szánthó (62. Blackman), Krstovič, Gavrič (46. Kalmár)



Ivan Galád, tréner Zlatých Moraviec: "Dnešný zápas sme postavili na emóciách. Teší ma, že sme mali 19 streleckých pokusov a množstvo rohových kopov. Chlapec z Oravy dal nádherný gól, ktorý sa bude premietať v mládežníckych akadémiách. Nie je to o mne, je to o Brenkusovi. Ja som krízový manažér. Som rád za to, že ľudia odchádzali zo stretnutia s úsmevom na tvári. Pána majiteľa poznám len chvíľu, som tu len sedem dni, máme pred sebou ešte veľa roboty."



Adrián Guľa, tréner D. Stredy: "O prvom polčase nie je čo rozprávať, pretože sme ho prehajdákali. Do druhého polčasu sme urobili zmeny a dostali sme sa do dvojgólového vedenia. Potom prišla dole noha z plynu. Domáci si išli za svojím cieľom a nakoniec Brenkus vyrovnal. Vedel som, že treba byť ostražitý, pretože nový tréner dokáže vždy mužstvo správne nabudiť. Dnes sme smutní, že sme nedotiahli zápas do víťazného konca. Vedel som, že domáci sú emočne silní. V závere, keď boli na vlne, museli sme vystužiť zadné rady Dominikom Kružliakom."



Zlaté Moravce 14. októbra (TASR) - Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda neudržali dvojgólový náskok a v piatkovom zápase 14. kola Fortuna ligy remizovali na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce 2:2. V tabuľke im patrí 3. priečka s mankom troch bodov na vedúci Slovan, ktorý má zápas k dobru. Zlaté Moravce sú na predposlednom 11. mieste už so štvorbodovým náskokom na Liptovský Mikuláš.Všetky štyri góly padli po prestávke. Tesne po zmene strán otvoril skóre Nikola Krstovič. Ten istý hráč po hodine hry vypracoval vyloženú šancu Zsoltovi Kalmárovi, ktorý nezaváhal a zvýšil náskok. Ten sa však "žlto-modrým" rozplynul v priebehu troch minút. Najprv znížil v 80. min po rohovom kope Joannis Niarchos, aby prišlo vyrovnanie taktiež po štandardnej situácii. V 82. min sa zo vzdialenosti viac ako 30 metrov trafil z priameho kopu Adam Brenkus.