Dunajská Streda obhájila celkový triumf, pomohli jej Michalovce

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Dunajská Streda 22. februára (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda triumfovali tretíkrát v histórii v dlhodobej časti MOL ligy. Prvenstvo v nadnárodnej súťaži im v 18. kole definitívne zabezpečila nedeľná prehra Kynžvartu, ktorý nestačil na Michalovce 33:37. Pred konkurenciou tak majú Dunajskostredčanky štyri kolá pred koncom náskok ôsmich bodov.

Na druhom mieste je Most, na treťom práve Kynžvart, pričom oba tímy strácajú osem bodov. V ďalšom programe ich čaká vzájomný zápas a na DAC sa tak dotiahne len jeden z českých zástupcov. Tím zo Žitného ostrova má však s oboma lepšie vzájomné zápasy. V nadnárodnej súťaži obhájil slovenský zástupca titul, premiérový získal v sezóne 2022/23. Do nadstavby o majstra Slovenska tak jeho hráčky vstúpia z prvej priečky, o druhú bojujú na diaľku štvrtá Šaľa a šieste Michalovce.



Prehľad doterajších víťazov MOL ligy:

2002/2003: Hypo Niederösterreich

2003/2004: Slovan Duslo Šaľa

2004/2005: Iuventa Michalovce

2005/2006: Iuventa Michalovce

2006/2007: Iuventa Michalovce

2007/2008: Slovan Duslo Šaľa

2008/2009: Iuventa Michalovce

2009/2010: DHC Slavia Praha

2010/2011: DHC Slavia Praha

2011/2012: HK Britterm Veselí nad Moravou

2012/2013: DHK Baník Most

2013/2014: Iuventa Michalovce

2014/2015: Iuventa Michalovce

2015/2016: Iuventa Michalovce

2016/2017: Iuventa Michalovce

2017/2018: DHK Baník Most

2018/2019: Iuventa Michalovce

2019/2020: bez víťaza

2020/2021: DHK Baník Most

2021/2022: Iuventa Michalovce

2022/2023: DAC Dunajská Streda

2023/2024: Iuventa Michalovce

2024/2025: DAC Dunajská Streda

2025/2026: DAC Dunajská Streda

.

