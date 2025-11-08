< sekcia Šport
Dunajská Streda obrala o všetky body domáci Ružomberok
Po tretej výhre v sérii sa posunuli na priebežnú druhú priečku tabuľky.
Autor TASR
Ružomberok 8. novembra (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola Nike ligy na ihrisku Ružomberka 1:0 a po tretej výhre v sérii sa posunuli na priebežnú druhú priečku tabuľky.
DAC na súpera vyletel. Už v 3. minúte Damir Redzic parádne ľavačkou spoza šestnástky trafil pravý roh domácej brány – 0:1. V 7. minúte krásne z diaľky vypálil Ammar Ramadan a Liptákov ratovalo brvno. V 44. minúte ľavý obranca MFK Alexander Selecký dostal druhú žltú a červenú kartu, takže domáci pokračovali s desiatimi mužmi. V 81. minúte druhý raz po Ramadanovej rane skončila lopta na ružomberskom brvne. V poslednej minúte riadneho hracieho času Aleksandar Popovič medzi žrďami hostí v jedinej domácej gólovke vychytal Tomáša Buchvaldeka.
DAC na súpera vyletel. Už v 3. minúte Damir Redzic parádne ľavačkou spoza šestnástky trafil pravý roh domácej brány – 0:1. V 7. minúte krásne z diaľky vypálil Ammar Ramadan a Liptákov ratovalo brvno. V 44. minúte ľavý obranca MFK Alexander Selecký dostal druhú žltú a červenú kartu, takže domáci pokračovali s desiatimi mužmi. V 81. minúte druhý raz po Ramadanovej rane skončila lopta na ružomberskom brvne. V poslednej minúte riadneho hracieho času Aleksandar Popovič medzi žrďami hostí v jedinej domácej gólovke vychytal Tomáša Buchvaldeka.
14. kolo Niké ligy:
MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:1)
Gól: 3. Redzic. ŽK: Selecký - Udvaros, Kapanadze, Mendez. ČK: 44. Selecký (po druhej žltej). Rozhodovali: Dzivjak - Kmec, Bobko, 1155 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Endl (79. Slávik), Köstl, Král – Fila (79. Šulek , Luterán (63. Múdry), Grygar, Selecký – Bačík (63. Buchvaldek), Šašinka (46. Chobot), Chrien
Dunajská Streda: Popovič – Kapanadze, Kačaraba, Nemanič (83. Blažek), Mendez – Tuboly – Ouro (90. Barro), Udvaros (63. Sylla) – Redzic (83. Herc), Djukanović (46. Gagua), Ramadan
MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:1)
Gól: 3. Redzic. ŽK: Selecký - Udvaros, Kapanadze, Mendez. ČK: 44. Selecký (po druhej žltej). Rozhodovali: Dzivjak - Kmec, Bobko, 1155 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Endl (79. Slávik), Köstl, Král – Fila (79. Šulek , Luterán (63. Múdry), Grygar, Selecký – Bačík (63. Buchvaldek), Šašinka (46. Chobot), Chrien
Dunajská Streda: Popovič – Kapanadze, Kačaraba, Nemanič (83. Blažek), Mendez – Tuboly – Ouro (90. Barro), Udvaros (63. Sylla) – Redzic (83. Herc), Djukanović (46. Gagua), Ramadan