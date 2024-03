Dunajská Streda podpísala zmluvu s Pape Cheikhom Diopom

Dunajská Streda 6. marca (TASR) - Slovenský futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda získal do svojich služieb senegalského stredopoliara so skúsenosťami zo španielskej a francúzskej najvyššej súťaže. Pape Cheikh Diop podpísal zmluvu do konca sezóny s následnou opciou na ďalšie dva roky.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar prišiel ako voľný hráč, pre ktorých platí možnosť prestupovať do 15. marca. Diop sa narodil v Senegale, ale vyrastal v Španielsku. Po začiatkoch v menších kluboch prešiel v roku 2013 do akadémie Celty Vigo. V mládežníckych kategóriách reprezentoval Španielsko, s výberom U19 sa stal v lete 2015 majstrom Európy. Medzi dospelými sa rozhodol reprezentovať Senegal, v rokoch 2020 a 2021 nastúpil v troch stretnutiach.



V auguste 2017 ho za 10 miliónov eur kúpil Olympique Lyon. Počas ďalších piatich rokov si v rámci hosťovania zahral aj za Celtu a Dijon. V lete 2022 prestúpil do Arisu Solún, jar 2023 strávil v Elche a uplynulú jeseň bol v Katare, kde však z administratívnych dôvodov nehrával. V najvyššej španielskej, francúzskej a gréckej lige nazbieral takmer stovku štartov, v drese Lyonu sa v ročníku 2018/19 predstavil v Lige majstrov, nastúpil aj proti Manchestru City či Barcelone.



"Vlani ma tréner Tintín Márquez zavolal do Kataru, kde trénoval prvoligový Al-Wakrah. Tamojšia federácia mi nedala povolenie hrať a keď Márqueza v decembri vymenovali za trénera katarskej reprezentácie, začal som premýšľať o novom pôsobisku. Ozval sa mi Xisco Muňoz a ja som sa rozhodol pre DAC. Je to klub s veľkými ambíciami a kvalitným kádrom, verím, že mu dokážem pomôcť pri dosiahnutí stanovených cieľov. Môj cieľ je ukázať, že som späť a že dokážem hrať znova na tej úrovni, ako v minulosti. Myslím si, že sa zo mňa stal zrelý futbalista, ktorý sa snaží pomáhať spoluhráčom a mužstvu zlepšovať sa každým dňom a každým zápasom," vyhlásil pre klubový web.



"Pape prichádza ako voľný hráč. Potrebujeme výrazne zlepšiť niekoľko prvkov našej hry, vrátane výstavby útoku cez stred poľa a schopnosti podržať loptu, aby sme v zápasoch viac dominovali a hrali vyššie v poli. Veríme, že Pape nám svojimi schopnosťami dokáže pomôcť. Našu spoluprácu v lete vyhodnotíme, keďže sme na hráča získali aj dvojročnú opciu. Pape v minulosti nastupoval na viacerých postoch v strede poľa, vďaka čomu prináša ďalšie možnosti pri skladbe tímu. Vítam ho v DAC a prajem mu veľa šťastia," uviedol výkonný riaditeľ klubu Jan Van Daele.