Dunajská Streda porazila Podbrezovú 3:0 v 5. kole

Niké liga - 5. kolo:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 3:0 (1:0)



Góly: 20. Almási, 55. Mendez, 62. Vitális. ŽK: Mendez, Tuboly, Ortiz - Slávik, Paraj, Juritka. Rozhodovali: Kružliak - Vorel, Roszbeck, 2535 divákov.



DAC: Popovič- Ortiz (81. Gruszkowski), Kacharaba, Brunetti, Mendez - Tuboly, Vitális (67. Ramadan), Herc - Andzouana (25. Csinger), Almási (67. Redzic), Trusa (81. Bősze)



Podbrezová: Danko - Markovič, Koštrna, Mrva - Chyla - Slávik (46. Paraj), Talakov, Deml (46. Ďatko), Sanusi (73. Saliman) - Galčík (63. Depetris), Yirajang (63. Juritka)



hlasy:



Xisco Muňoz, tréner DAC: "Videli sme dobrú reakciu hráčov na predchádzajúce výkony, z našej strany to bol vydarený zápas. Priebeh sme celých 90 minút kontrolovali. Som šťastný za hráčov, lebo to bol naozaj výborný výkon z našej strany."



Štefan Markulík, tréner Podbrezová: "Absolútne zaslúžené víťazstvo domácich. Počas celého zápasu sme neboli nebezpeční, aj vplyvom toho, že nám chýbala energia. Nemali sme optimálnu adaptáciu do zápasu. V prvom polčase boli domáci lepší na lopte, mali sme nejaké varianty, ale nepodarilo sa ich zrealizovať. Často sme boli nepresní, domáci išli zaslúžene do vedenia. V druhom polčase sme sa snažili niečo upraviť, aby sme boli kompaktnejší, aby sme vytvárali viac priestoru v útoku. Domáci po chybe na pravej strane išli do dvojgólového vedenia a zápas sa tým pre nás skončil."



Žilina 29. októbra (TASR) - Dunajská Streda odčinila prehru z posledného domáceho zápasu a v dohrávke 5. kola zdolala Podbrezovú rozdielom triedy. DAC pretrhol sériu štyroch zápasov bez víťazstva, navyše na výhru na domácom ihrisku čakal už od 2. kola.Prvá šanca prišla v 13. minúte, keď po rohovom kope Herca hlavičkoval Brunetti tesne nad. V 20. minúte prišiel prvý gól, Andzouana poslal center pred bránu, najvyššie vyskočil Almási a hlavou umiestnil loptu do siete. Okrem gólu prvý polčas veľa rozruchu nepriniesol. DAC mal územnú prevahu, držal loptu viac na kopačkách, ale do šance sa nedostal, kým hostia sa koncentrovali na obranu. Druhý polčas začal lepšie DAC, v 48. minúte Vitálisovu strelu z 23 metrov kryl Danko. Na druhej strane musel Popovič zneškodniť Yiarjangovu strelu. V 55. minúte vysunul Trusa na ľavej strane Mendeza, ktorý z ostrého uhla prekonal Danka. V 62. minúte Vitális prebral loptu v rohu pokutového územia a pravačkou nechytateľne trafil do siete - 3:0. V 74. minúte dostal Depetris dobrú loptu na hrote, mohol postupovať sám na bránu, ale Mendez stihol dobehnúť a zachránil situáciu. V 79. minúte zahral Ramadan priamy kop z ľavej strany, z ostrého uhla trafil konštrukciu brány.