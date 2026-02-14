< sekcia Šport
Dunajská Streda prvýkrát v sezóne nezvíťazila, remizovala so Šaľou
V súťaži naďalej vedú s bezpečným náskokom osem bodov pred druhým Mostom.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda až v 17. kole prvýkrát v sezóne nezabodovali v MOL lige naplno. V sobotňajšom stretnutí remizovali doma so Šaľou 26:26 (15:11). V súťaži naďalej vedú s bezpečným náskokom osem bodov pred druhým Mostom.
MOL liga - 17. kolo:
Handball Club Zlín - DHK Baník Most 20:29 (11:11)
najviac gólov: Stiksová 4/2, Krejčíková a Ulmanová po 3 - Jestříbková 9, Šustáčková 4, Čorovičová 3. Rozhodovali: Friedel a Kučerka, 7m: 2/2 - 5/2, vylúčené: 5:5, 456 divákov
Sokol Poruba - DHC Plzeň 28:20 (17:12)
najviac gólov: Farářová 8/5, Rajová 6, Cabadajová 5 - Polanková 12/4, Vrbková a Drozdová po 2. Rozhodovali: Halada a Kosmák, 7m: 5/5 - 5/4, vylúčené: 4:5, 121 divákov
MŠK Iuventa Michalovce - Sokol Písek 41:38 (18:17)
najviac gólov: Dvorščáková 9/2, Soskydová 9/1, Popovcová 6 - Korešová 14/7, Stellnerová 8, Seidlová 5. Rozhodovali: Daňo a Sabol, 7m: 5/3 - 8/7, vylúčené: 1:4, 300 divákov
HC DAC Dunajská Streda - HK Slovan Duslo Šaľa 26:26 (15:11)
najviac gólov: Élőová 7/3, Boadoví i Coronadová 5, Bánfaiová, Pastorková a Bjalončíková po 3 - Ščípová 7/4, Pócsiková 5, Pillerová 4. Rozhodovali: Budzák a Záhradník, 7m: 5/4 - 4/4, vylúčené: 3:4, 320 divákov
DHC Slavia Praha - DHK Zora Olomouc 31:23 (15:11)
najviac gólov: Holečková 7/4, Schreibmeierová 6, Míšová a Vostárková po 4 - Daňková 5, Možíšová a Kavalová po 4. Rozhodovali: Blanár a Petruška, 7m: 4/4 - 6/1, vylúčené: 3:3, 230 divákov
