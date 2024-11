Dunajská Streda remizovala s Duklou Banská Bystrica 0:0 v 14. kole

Niké liga - 14. kolo:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Dukla Banská Bystrica 0:0



Rozhodovali: Ruc - Štrbo, Štofik, ŽK: Mendez - Slebodník, Považanec, ČK: 64. Tuboly, 2239 divákov.



Dunajská Streda: Popovič - Ortiz, Csinger, Brunetti, Mendez - Herc, Vitális (63. Bernát), Tuboly - Gruszkowski (57. Bősze), Almási (73. Bajo), Trusa



Bystrica: Trnovský - Mensah, Hlinka, Willwéber - Pišoja (84. Malec), Považanec, Richtárech (89. Ľupták), Záhumenský - Slebodník (56. Veselovský), Hanes (56. Šikula), Rymarenko

Dunajská Streda 10. novembra (TASR) - Dunajská Streda neodčinila pohárové vypadnutie s Banskou Bystricou, keď v nedeľňajšej ligovejv 14. kole uhrala s Duklou bezgólovú remízu.Prvý polčas veľa rozruchu nepriniesol. Aktívny bol hlavne krídelník Gruszkovwski, ktorý v 35. minúte prešiel po pravej strane a centrovanú loptu Trusa pätičkou poslal do siete. Gól však napokon neplatil pre ofsajd. Druhý polčas bol v réžií domácich, ktorí boli aktívni, držali loptu viac na kopačkách, ale šance neprišli. DAC hral od 64. minúty o hráča menej. Tuboly po faule na Richtáreka videl najprv žltú kartu, rozhodca však po video analýze vytiahol červenú. Napriek tomu domáci mohli ísť do vedenia v 74. minúte, keď Mensah netrafil loptu, Trusa postupoval na bránu, no pri vybiehajúcom Trnovskom poslal loptu nad.