Dunajská Streda remizovala so Slovanom, udržala sa na čele

FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (1:1)



Góly: 34. Balič - 26. Kružliak (vlastný). Rozhodovali: Kráľovič - Hancko, Hrčka, ŽK: Kružliak, Davis - Nono, De Marco, Rabiu, bez divákov



Dunajská Streda: Jedlička – Blackman, Müller, Kružliak, Davis – Njie, Schäfer, Balič – Kalmár - Divkovič (90.+1 A. Fábry), Ramirez



Slovan Bratislava: Greif – Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco – Holman, Nono (78. Rabiu) – Weiss – Čavrič (90.+1 Lovat), Medved, Ratao (78. Moha)



Dunajská Streda 25. októbra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v nedeľňajšom domácom šlágri 11. kola Fortuna ligy s ŠK Slovan Bratislava 1:1. Na čele tabuľky si udržali dvojbodový náskok práve pred obhajcom slovenského titulu. Ten sa dostal do vedenia v 26. minúte po vlastnom góle Dominika Kružliaka, o osem minút neskôr vyrovnal Andrija Balič z priameho kopu.Úradujúcemu šampiónovi chýbalo pre pozitívne testy na nový koronavírus až štrnásť futbalistov. V povinnej karanténe skončil aj trénerský štáb na čele s hlavným koučom Darkom Milaničom. Popri generálnom riaditeľovi Ivanovi Kmotríkovi ml. tvorili náhradný realizačný tím hostí športový riaditeľ klubu Richard Trutz, Stanislav Moravec (tréner juniorky), Szilárd Németh (asistent trénera v juniorke), Peter Boroš (tréner brankárov v Akadémii ŠK Slovan) a Matej Balun (kondičný tréner v Akadémii ŠK Slovan).V úvode šlágra sa ani jedno mužstvo nehnalo v snahe otvoriť skóre. Prudký pokus Divkoviča zblokovala hosťujúca defenzíva, na opačnom konci odvrátil Kružliak v šestnástke nebezpečný center De Marca na Medveda. V 23. minúte sa na hranici šestnástky chcel uvoľniť Schäfer, jeho krížne zakončenie preletelo vedľa Greifovej bránky. Hráčom oboch táborov sa nedarilo zakladať súvislejšie akcie, ofenzívne mlčanie však v 26. minúte prerušili Bratislavčania. Na ľavom krídle Ratao posunul loptu Weissovi, ktorý vbehol do šestnástky, jeho prudkú prízemnú prihrávku si do vlastnej bránky zrazil Kružliak. O osem minút neskôr prišli hostia o náskok, Nono fauloval pred pokutovým územím Kalmára, z priameho kopu zužitkoval ponúknutú šancu s prispením žrde Balič. Slovanu rýchla odpoveď nevyšla, Weiss vysunul Nona, ktorý po faule na seba nenamieril z priameho kopu presne. V závere prvého polčasu ešte musel Greif zasiahnuť po tom, ako Pauschek tečoval strelu Baliča.Po zmene strán mali najprv silnejšiu ofenzívnu chvíľu domáci. Hostia sa dopredu nedostávali často, ale v 68. minúte riadne zahrozili, Ratao sa preštrikoval v presile protihráčov, jeho strelu vyrazil Jedlička a hosťujúci hráč sa už nestihol prebojovať k dorážke. Greif sa vzápätí vytiahol po hlavičke Müllera a udržal nerozhodný stav. Ten neprelomil ani Balič, keď zvnútra šestnástky napálil loptu mimo, zakrátko Ramirez v páde nezakončil po centri do priestoru troch žrdí. V záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času si Greif poradil s priamym kopom Kalmára, v nadstavení zastavil Njieho strelu z vyrazenej lopty jeden z hráčov "belasých". Dunajská Streda má na konte 28 bodov, Slovan nazbieral o dva body menej.