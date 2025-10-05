< sekcia Šport
Dunajská Streda sa dostala na čelo o skóre pred Žilinu
Duel Podbrezovej so Spartakom Trnava odložili z dôvodu vírusového ochorenia, ktoré sa rozšírilo v mužstve domácich.
Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Novým lídrom futbalovej Niké ligy 2025/2026 sa stal FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý v nedeľňajšom zápase 10. kola remizoval v Skalici 1:1. Tabuľku vedie o skóre pred Žilinou, tá má rovnako 19 bodov.
O jeden menej má na konte Slovan Bratislava, sériový majster však oproti svojim súperom odohral len osem zápasov. Michalovce zdolali v sobotu Trenčín 2:0, pripísali si tretí triumf v sérii a vyšvihli sa na štvrté miesto. Piata Trnava má 16 bodov, ale taktiež odohrala o dva zápasy menej ako jej súperi. Šiesty Trenčín zaznamenal štvrtú prehru v sérii.
Duel Podbrezovej so Spartakom Trnava odložili z dôvodu vírusového ochorenia, ktoré sa rozšírilo v mužstve domácich.
O jeden menej má na konte Slovan Bratislava, sériový majster však oproti svojim súperom odohral len osem zápasov. Michalovce zdolali v sobotu Trenčín 2:0, pripísali si tretí triumf v sérii a vyšvihli sa na štvrté miesto. Piata Trnava má 16 bodov, ale taktiež odohrala o dva zápasy menej ako jej súperi. Šiesty Trenčín zaznamenal štvrtú prehru v sérii.
Duel Podbrezovej so Spartakom Trnava odložili z dôvodu vírusového ochorenia, ktoré sa rozšírilo v mužstve domácich.
Niké liga - 10. kolo
sobota
MŠK Žilina - FC Košice 4:1 (2:1)
Góly: 3. Iľko, 6. Káčer, 57. Adang, 63. Faško (z 11m) - 37. Kovács. ŽK: Prokop - Kružliak, Teplan. Rozhodovali: Choreň - Štofik, Čajka, 1756 divákov.
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik - Kopásek, Káčer (C) (71. Narimanidze), Adang (71. Florea), Bari (61. Hranica) - M. Faško (80. Prokop), Iľko (46. Roginić), Ďatko
FC Košice: Kira - Kakay (66.Dimun), Kružliak (C), Teplan - Gallovič (84. Madleňák), Zsigmund (78. Sovič), Jakúbek, Kovács - Perišić (66. Miljanič), Čerepkai, Goljan (66. Rehuš)
KFC Komárno - FC Tatran Prešov 0:0
Rozhodcovia: Smolák - Štrbo, Halíček, ŽK: Ivanics - Morim.
Komárno: Száraz - Šmehyl, Šimko, Pillár, Rudzan - Kiss (22. Gamboš), Ožvolda - Bayemi (46. Palán), Žák, Tamás (68. Mišovič) - Mashike Sukisa (68. Ivanics)
Prešov: Bajza - Kotula, Balodis (46. Menich), Sipľak, Revenco - Souček, Bondarenko, Begala - Krasniqi (57. Masaryk), Olejník, Morim (66. Römling)
MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 2:0 (2:0)
Góly: 26. Ramos, 28. Brosnan. Rozhodovali: Benedik – Vorel, Kuba, ŽK: Zubairu, Begala - Bazdarič, Katič, 1208 divákov.
Michalovce: Lukáč – Pauschek, Dzotsenidze, Bednár (77. Park), Čurma – Zubairu, Cottrell (86. Begala), Taylor-Hart (90. Francois), Ramos (77. S. Danko), Brosnan (77. Ahl) – Paulauskas.
Trenčín: Katič – Brandis, Kranthove, Križan, Pavek – Yakubu (46. Sabljič), Khan (64. Bazdarič), Hájovský – Adyrbekov (46. Guibero), Doesburg (78. Šimič), Fiala (64. Kam)
nedeľa:
MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)
Góly: 63. Bariš (z 11 m) - 71. Dukanovič (z 11 m). Rozhodovali: Ruc - Zemko, Straka, ŽK: Šimko, Gaži, Daniel, Junas - Modesto, ČK: 70. Guinari (Skalica), 661 divákov
Skalica: Junas – Gaži, Šuver, Guinari, L. Šimko – Bariš, Mášik, Pudhorocký (72. Podhorin), E. Daniel, Morong (89. Černek) – Smejkal (60. Leginus)
D. Streda: Popovič - Blažek, Kačaraba, Nemanič, Modesto (46. Mendez) - Ouro (78. Gueye), Tuboly, Herc (59. Gruber) - Redzic (59. Sylla), Djukanovič (89. Gagua), Ramadan
tabuľka po 10. kole:
1. DAC 10 5 4 1 18:7 19
2. Žilina 10 5 4 1 24:14 19
3. Slovan 8 5 3 0 19:12 18
4. Michalovce 10 5 3 2 16:11 18
5. Trnava 8 5 1 2 15:7 16
6. Trenčín 10 4 0 6 10:18 12
7. Podbrezová 9 3 2 4 12:16 11
8. Ružomberok 9 3 1 5 12:16 10
9. Skalica 10 2 4 4 9:14 10
10. Prešov 10 1 5 4 11:15 8
11. Komárno 9 2 2 5 10:17 8
12. Košice 9 1 1 7 11:20 4
sobota
MŠK Žilina - FC Košice 4:1 (2:1)
Góly: 3. Iľko, 6. Káčer, 57. Adang, 63. Faško (z 11m) - 37. Kovács. ŽK: Prokop - Kružliak, Teplan. Rozhodovali: Choreň - Štofik, Čajka, 1756 divákov.
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik - Kopásek, Káčer (C) (71. Narimanidze), Adang (71. Florea), Bari (61. Hranica) - M. Faško (80. Prokop), Iľko (46. Roginić), Ďatko
FC Košice: Kira - Kakay (66.Dimun), Kružliak (C), Teplan - Gallovič (84. Madleňák), Zsigmund (78. Sovič), Jakúbek, Kovács - Perišić (66. Miljanič), Čerepkai, Goljan (66. Rehuš)
KFC Komárno - FC Tatran Prešov 0:0
Rozhodcovia: Smolák - Štrbo, Halíček, ŽK: Ivanics - Morim.
Komárno: Száraz - Šmehyl, Šimko, Pillár, Rudzan - Kiss (22. Gamboš), Ožvolda - Bayemi (46. Palán), Žák, Tamás (68. Mišovič) - Mashike Sukisa (68. Ivanics)
Prešov: Bajza - Kotula, Balodis (46. Menich), Sipľak, Revenco - Souček, Bondarenko, Begala - Krasniqi (57. Masaryk), Olejník, Morim (66. Römling)
MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 2:0 (2:0)
Góly: 26. Ramos, 28. Brosnan. Rozhodovali: Benedik – Vorel, Kuba, ŽK: Zubairu, Begala - Bazdarič, Katič, 1208 divákov.
Michalovce: Lukáč – Pauschek, Dzotsenidze, Bednár (77. Park), Čurma – Zubairu, Cottrell (86. Begala), Taylor-Hart (90. Francois), Ramos (77. S. Danko), Brosnan (77. Ahl) – Paulauskas.
Trenčín: Katič – Brandis, Kranthove, Križan, Pavek – Yakubu (46. Sabljič), Khan (64. Bazdarič), Hájovský – Adyrbekov (46. Guibero), Doesburg (78. Šimič), Fiala (64. Kam)
nedeľa:
MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)
Góly: 63. Bariš (z 11 m) - 71. Dukanovič (z 11 m). Rozhodovali: Ruc - Zemko, Straka, ŽK: Šimko, Gaži, Daniel, Junas - Modesto, ČK: 70. Guinari (Skalica), 661 divákov
Skalica: Junas – Gaži, Šuver, Guinari, L. Šimko – Bariš, Mášik, Pudhorocký (72. Podhorin), E. Daniel, Morong (89. Černek) – Smejkal (60. Leginus)
D. Streda: Popovič - Blažek, Kačaraba, Nemanič, Modesto (46. Mendez) - Ouro (78. Gueye), Tuboly, Herc (59. Gruber) - Redzic (59. Sylla), Djukanovič (89. Gagua), Ramadan
tabuľka po 10. kole:
1. DAC 10 5 4 1 18:7 19
2. Žilina 10 5 4 1 24:14 19
3. Slovan 8 5 3 0 19:12 18
4. Michalovce 10 5 3 2 16:11 18
5. Trnava 8 5 1 2 15:7 16
6. Trenčín 10 4 0 6 10:18 12
7. Podbrezová 9 3 2 4 12:16 11
8. Ružomberok 9 3 1 5 12:16 10
9. Skalica 10 2 4 4 9:14 10
10. Prešov 10 1 5 4 11:15 8
11. Komárno 9 2 2 5 10:17 8
12. Košice 9 1 1 7 11:20 4