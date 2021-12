Dunajská streda si doma poradila s Pohroním 2:0

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:0 (2:0)



Góly: 32. Balič, 35. Hahn. Rozhodovali: Sedlák – Vass, Halíček, ŽK: Balič.



DAC: Jedlička - Blackman, Kružliak, Muhamedbegovič, Davis –Balič (86. Nebyla), Dimun–Andzouana (46. Ciganiks), Veselovský (59. Schäfer), Moumou (46. Sharani) – Hahn (83. Krstovič)



Pohronie: Slančík – Lásik (84. Šmatlák), Štrba, Paluszek (68. Čmovš) - Blahút, Adamec, Mazan, Ściślak (59. Mallé), Záhumenský - Badolo (84. Nguer) – Lačný

Dunajská Streda 4. decembra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zdolali v sobotnom zápase 17. kola Fortuna ligy FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:0. Domáci si už v prvom dejstve vytvorili vďaka Andrijovi Baličovi a Jánosovi Hahnovi dvojgólový náskok, ktorý si v druhom polčase bez väčších problémov ustrážili. Dunajská Streda je pod vedením trénera Joaa Janeira stopercentná a vyhrala už tretí zápas za sebou, v tabuľke si drží štvrtú priečku. Pohronie utrpelo štvrtú prehru v rade a zostáva na poslednom 12. mieste.Pohronie sa svojho súpera nezľaklo a od prvej minúty v ofenzíve hrozilo. V 10. min Blahút prešiel po pravej strane, po jeho spätnej prihrávke sa Lásik a potom Ściślak rozhodli páliť, no domáci ich strely zblokovali. V 16. minúte Veselovský dostal loptu na hranicu šestnástky, pravačkou vystrelil na bránu, ale Slančík bravúrne zakročil. Počas prvej polhodiny sa hralo väčšinou medzi šestnástkami, bez výraznejších šancí. V 31. minúte sa Badolo dostal do sľubnej streleckej pozície, no z ľavej strany tesne minul bránu. V 32. minúte sa DAC ujal vedenia. Andzouana založil útok na pravej strane, poslal dlhú loptu na Baliča a chorvátsky stredopoliar zakončil presne vedľa Slančíka – 1:0. O tri minúty neskôr už DAC viedol dvojgólovým rozdielom. Adamec nešťastnou prihrávkou vysunul Hahna, ktorý postupoval sám na bránu, Slančík zbytočným vybehnutím mu situáciu ešte uľahčil a maďarský útočník loptu bez problémov poslal do prázdnej brány – 2:0.V druhom polčase sa hráči Pohronia snažili duel zdramatizovať. V 53. minúte po Davisovom centri Ciganik z prvej nastrelil žrď, odrazenú loptu Dimun poslal do siete, ale z ofsajdovej pozície. V 58. minúte Ściślak z ostrého uhla zahral priamy kop, loptu musel Jedlička vyraziť. V 70. minúte sa DAC dostal do protiútoku, Schäfer postupoval sám na bránu z ľavej strany, ale Slančík výborným vybehnutím zmaril šancu. V 81. minúte mohol Hahn pridať svoj druhý zásah, no jeho strelu z päťky Slančík bravúrne vyrazil. V 88. minúte Krstovič získal loptu pred bránou Pohronia, prihrávkou našiel Schäfera, ktorý trafil do hlavy Čmovša na bránkovej čiare. V 90. minúte nebezpečnou strelou pohrozil Mazán, ale tesne minul bránu. Duel zakončila strela Adamca z 25 metrov, ktorú Jedlička bravúrne zneškodnil.."."