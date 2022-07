Dunajská Streda si doma poradila so Zlatými Moravcami a vyhrala 3:0

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC ViOn Zlaté Moravce 3:0 (1:0)



Góly: 9. Veselovský, 74. Krstović, 80. Kalmár Žlté karty:71. Krstović, 85. Moumou, 90. Kalmár- 33. Pintér, 38. Niarchos, 79. Múdry. Rozhodovali: Glova – Bednár, Kmec, 4243 divákov



DAC 1904: Veszelinov - Blackman, Risvanis, Brunetti, Ciganiks– Káčer (77. Nebyla), Dimun, Veselovský (78. Ramadan)– Balogh (69. Nicolaescu), Krstović (78. Moumou), Szánthó (59. Kalmár)



ViOn: Lukáč - Almeida, Bednár, Pintér, Šuvalija–Pintér(46. Kyziridis)- Mondek, Múdry, Sloboda (60. Brenkus), Balan, Pinte (46. Duga)–Niarchos (70. Vestencký)



Dunajská Streda 31. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v 3. kole Fortuna ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:0. So ziskom siedmich bodov sa dostali na čelo tabuľky pred Slovan Bratislava. Úradujúci majster stráca na lídra bod.DAC išiel do vedenia už v 9. minúte vďaka Dominikovi Veselovskému, ktorý z 18 metrov parádne trafil do siete. V 74. minúte domáci poistili náskok, keď sa exportnou strelou z 23 metrov blysol Nikola Krstović. V 80. minúte z priameho kopu spečatil triumf DAC Zsolt Kalmár, ktorý sa tento týždeň vrátil na trávniky po 15-mesačnej prestávke zavinenej zranením.