Dunajská Streda so stopkou v 1. predkole, Guľa: Musíme dospieť

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenský futbalový vicemajster FC DAC 1904 Dunajská Streda vypadol už 1. predkole Európskej konferenčnej ligy (EKL). Vo štvrtkovej odvete na pôde gruzínskeho FC Dila Gori prehral DAC 0:2 a nezužitkoval domáce víťazstvo 2:1. Hlavný tréner Adrián Guľa po zápase uviedol, že jeho tím musí do pohárovej Európy dospieť.



Domáci sa tlačili za gólom od úvodu stretnutia. Najväčšie problémy im robil aktívny Thierry Gale. Po sérii dobrých príležitostí sa gruzínske mužstvo dočkalo v 33. minúte, keď Gale využil dieru v defenzíve Dunajskostredčanov a poslal Gori do vedenia. Šikovný barbadoský krídelník mal v 38. minúte na kopačke druhý gól, no individuálny prienik cez trojicu brániacich hráčov zakončil strelou do brankára Samuela Petráša. Do polčasu sa pripomenuli aj hostia, ale priamy kop kapitána Zsolta Kalmára vytlačil brankár Jevgenij Kučerenko. "V prvej časti sme boli pasívni, mali sme málo pohybu v pressingu, súper si nás dokázal otvoriť, no Samo Petráš nás podržal. Napriek tomu sme inkasovali lacný gól. Z nebezpečnejších šancí sme ho nedostali. Chýbal nám pressing, práca v defenzívnej činnosti, ale aj práca s loptou. Keď už sa naskytol priestor, tak sme boli zbrklí," uviedol pre oficiálnu webstránku DAC hlavný tréner Adrián Guľa.



Druhý polčas priniesol vyrovnanejšie dianie. Dunajská Streda sa snažila o vyrovnanie, napokon však inkasovala gól, ktorý znamenal jej koniec v pohárovej Európe. V 85. minúte zabezpečil postup pre Dila Gori strelou spoza šestnástky Brazílčan Alef Santos. Nič na tom nezmenil ani záverečný nápor tímu zo Žitného ostrova, počas ktorého nastrelil brvno striedajúci Željko Gavrič a vzápätí do žrde mieril sedemnásťročný Zoran Záhradník. "Sme veľmi sklamaní, čo sa týka nepostupu do ďalšieho kola. Musíme uznať, že Dila Gori bol náročný a kvalitný súper, ale hlavne pri vyššej produktivite z našej strany v druhom polčase hrateľný. Čo sa týka pohárovej Európy, tak musíme dospieť. Zápas jednoznačne vyhodnocujeme ako sklamanie," dodal štyridsaťosemročný kouč Dunajskej Stredy.