Dunajská Streda triumfovala Spartak Trnava 3:1
Domáci sa ujali vedenia v 13. minúte, center Ramadana Frelih podbehol a Sylla na päťke dorazil loptu do siete.
Autor TASR
Dunajská Streda 7. decembra (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy triumfovali v šlágri 17. kola Niké ligy nad Spartakom Trnava 3:1 a posunuli sa pred Žilinu na druhé miesto tabuľky. Na vedúci Slovan Bratislava strácajú bod. „Andeli“ po troch víťazstvách vyšli bodovo naprázdno a patrí im štvrtá priečka.
Domáci sa ujali vedenia v 13. minúte, center Ramadana Frelih podbehol a Sylla na päťke dorazil loptu do siete. Druhý gól pridal DAC v 20. minúte, po Gruberovom rohovom kope lopta spadla v šestnástke, kde sa najlepšie zorientoval Ramadan a zblízka skóroval – 2:0. Po dvoch góloch sa hra postupne vyrovnala, Mikovič v 30. minúte nastrelil brvno. Druhý polčas začal DAC výborne, v 47. minúte Ramadan dostal výbornú loptu za obranu, mohol sám postupovať na bránu, ale jeho strelu Frelih vyrazil a Sylla z druhej vlny nekompromisne zakončil – 3:0. Trnave sa podarilo už len znížiť, v 78. minúte Paur trafil Nemaničovu ruku v pokutovom území, rozhodca Kružliak nariadil pokutový kop, ktorý Sabo premenil. V nadstavenom čase po faule Koštrnu na Ramadana sa strhla strkanica a bitka pred lavičkou Trnavy, napokon červenú kartu dostali domáci Kačaraba a za hostí Stojsavljevič.
Niké liga - 17. kolo:
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 3:1 (2:0)
Góly: 13. a 47. Sylla, 20. Ramadan – 79. Sabo (z 11 m). Rozhodovali: Kružliak – Pacák, Kuba, ŽK: Modesto, Bationo – Kudlička, Mikovič, Kratochvíl, Skrbo, ČK: 90.+4 Kačaraba - 90.+4 Stojsavljevič, 5.184 divákov.
Dunajská Streda: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Modesto (87. Bationo) - Gruber, Tuboly, Ouro (83. Udvaros) – Sylla (83. Barro), Gagua (87. Corr), Ramadan (90.+7 Blaško)
Trnava: Frelih - Karhan, Stojsavljevič, Twardzik (62. Koštrna) - Škrbo, Sabo, Kratochvíl, Mikovič (65. Jureškin) – Kudlička (75. Paur), Taiwo (62. Metsoko), Khorkheli (62. Gong)
