Dunajská Streda uspela v play off, opäť si zahrá v EKL

finále play off Fortuna ligy o Európsku konferenčnú ligu:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín 2:1 (1:0)



Góly: 26. Kružliak, 85. Krstovič - 72. Azango. ŽK: Krstovič, Verlinden, Nebyla, Balogh, Dimun - Hollý, Iliev, Stojsavljevič, Bainovič. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor, 5257 divákov.



DAC: Veszelinov - Blackman, Kružliak, Brunetti, Ciganiks - Dimun, Nebyla - Andzouana (58. Davis), Balogh (73. Moumou), Verlinden - Krstovič (89. Zuberu)



Trenčín: Iliev - Yem, Stojsavljevič, Pirinen, Kozlovský (90.+2 Jendrišek) - Bainovič - Azango, Kadák, Hollý (66. Lavrinčík), Kmeť (46. Soares) - Kupusovič (66. Ikoba)



Hlasy:

Joao Janeiro, tréner DAC: "Bol to výborný zápas dvoch kvalitných mužstiev. Trenčín hrá pekným štýlom, aj dnes ukázal dobrý futbal. Zápas nechcem veľmi rozoberať. Gratulujem DAC, hráčom a celému klubu. Ďakujem doma rodine, ktorá ma podporovala."



Juraj Ančic, tréner Trenčína: "Do prvého polčasu sme vstúpili ustráchane, súper mal nebezpečné situácie a po jednej z nich sa dostal na koňa. Po inkasovanom góle sme sa snažili dostať hru pod kontrolu. V druhom polčase bol opačný priebeh, išli sme do toho, nemali sme čo stratiť. Súpera sme pritlačili, ale aj domáci mali šance. Hoci sme zo štandardnej situácie inkasovali, za druhý polčas vzdávam chalanom hold. Súper bol o jeden gól šťastnejší, lepší a postúpil ďalej. Gratulujem mu k tomu."

Dunajská Streda 27. mája (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sa po roku opäť predstavia v Európskej konferenčnej lige. Miestenku v tretej najvýznamnejšej klubovej súťaži na starom kontinente si vybojovali vďaka víťazstvu 2:1 nad AS Trenčín v piatkovom finálovom stretnutí fortunaligovej play off o EKL. Vlani hráči zo Žitného ostrova stroskotali v 2. predkole EKL na Partizane Belehrad.Slovenský futbal bude v nasledujúcej edícii európskych pohárov reprezentovať štvorica klubov. Šampión ŠK Slovan Bratislava sa predstaví v 1. predkole Ligy majstrov, vicemajster MFK Ružomberok začne rovnako ako DAC v 1. predkole EKL. Víťaz Slovenského pohára FC Spartak Trnava odštartuje v 2. predkole EKL. Súperov spoznajú na žrebovaniach, ktoré sú na programe 14., resp. 15. júna v Nyone.Už v 2. minúte podržal trenčiansky brankár Iliev svoje mužstvo. Na Verlindenov center si vyskočil Brunetti, Iliev však jeho hlavičku bravúrne zneškodnil. V 8. minúte sa do sľubnej palebnej pozície dostal Balogh, ale zo 16 metrov minul cieľ. DAC sa tlačil dopredu, v 22. minúte Dimun opečiatkoval ľavú žrď. Už o chvíľu však vypukla na štadióne Dunajskej Stredy gólová radosť. Balogh pripravil loptu Kružliakovi, ktorý z ôsmich metrov poslal loptu pod brvno – 1:0. Vyrovnať mohol Kadák, ale z priameho kopu prestrelil bránku. Po inkasovanom góle sa trenčianska aktivita zvýšila, v 31. minúte musel Azangovu strelu vyraziť Veszelinov. Situácia sa o pár desiatok sekúnd zopakovala, z mikrosúboja opäť vyšiel víťazne Veszelinov. Náskok DAC mohol pred odchodom do šatní zvýšiť Krstovič, tiesnený Bainovičom sa dostal do ostrého uhla, dokázal však vystreliť a prinútil Ilieva k zákroku.Druhý polčas odštartoval šancou Dunajskej Stredy, Nebyla z 20 metrov vypálil tesne vedľa bránky. Hostia mali územnú prevahu, do vyloženej šance sa však dlho nevedeli dostať. Až prišla 72. minúta, keď po rohovom kope odrazenú loptu z hranice šestnástky poslal do siete Azango – 1:1. Na opačnej strane skúšali šťastie Verlinden a Krstovič, ale Ilieva neprekonali. V 85. minúte však čiernohorský útočník predsa len "odmietol" črtajúce sa predĺženie, presadil sa hlavičkou po centri striedajúceho Davisa - 2:1. DAC v závere tesné víťazstvo ubránil a v lete sa môže tešiť na účinkovanie v pohárovej Európe.