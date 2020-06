Dunajská Streda vyhrala v Trnave 2:0 a získala miestenku do EL

FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:2 (0:0)



Góly: 66. Ramirez, 74. Balič. ŽK: Kalmár, Kružliak (obaja DAC), rozhodovali: Glova - Kováč, Ádám, 285 divákov



Trnava: Rusov – Turňa, Anthony, Moenza - Saymon (56. Vukojevič), Gamboš (81. Burian), Tzandaris, Tešija, Yao (71. Sekera) - Bamidele, Sobczyk



Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, Bednár, Kružliak, Davis - Balič, Vida, Schäfer (46. Fábry) - Kalmár - Ramirez (90. Njie), Divkovič (76. Zuberu)

Trnava 22. júna (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v nedeľnom stretnutí 2. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige na ihrisku Spartaka Trnava 2:0. Zverenci nemeckého trénera Bernda Storcka si definitívne vybojovali účasť v predkole Európskej ligy UEFA 2020/2021, v tabuľke už nemôžu skončiť horšie ako tretí.DAC uspel aj v druhom vystúpení po reštarte ročníka, pred týždňom doma deklasoval MFK Zemplín Michalovce 5:0. Naopak, Spartak si po neúspechu v Žiline (1:2) pripísal druhú prehru za sebou.Spartak začal aktívne a už v 2. minúte sa po prečíslení hosťujúcej obrany mohol ujať vedenia, brejkovú situáciu však Yao nezvládol vôbec dobre. Ďalšiu dobrú príležitosť mal Sobczyk, ktorý však z otočky vystrelil len do miesta, kde stál pripravený brankár DAC. Na opačnej strane nepremenil tutovku Divkovič, keď po prihrávke Davisa do šestnástky napálil loptu v dobrej pozícii iba do rukavíc Rusova. O pár desiatok sekúnd neskôr ten istý hráč krížnou tečovanou strelou tesne minul trnavskú bránku. V týchto chvíľach patrila hra hosťom. Po hrubej chybe Tzandarisa v rozohrávke sa ocitol v tutovke Ramirez, obišiel aj Rusova, ale pred bránkovou čiarou odkopol loptu do bezpečia jeden z obrancov Trnavy. K rušnému prvopolčasovému dianiu prispeli aj domáci, prízemnú strelu Gamboša však Jedlička chytil.V 48. minúte vypálil z voleja tesne nad bránku Balič a to bolo od oboch tímov na dlhé minúty všetko. Hra bola rozháraná a rozkúskovaná častými faulami. Až v 62. minúte sa predviedol aktívny Divkovič, ale Rusova strelou k bližšej žrdi neprekvapil. V 66. minúte DAC otvoril skóre. Po delovke Blackmana sa zatriaslo brvno domácej bránky, no následne Ramirez dostal v pokutovom území prihrávku od Kalmára a po zaseknutí Tešiju prekonal Rusova - 0:1. V 74. minúte už Spartak prehrával dvojgólovým rozdielom po tom, ako sa zblízka presadil nikým nekrytý Balič - 0:2. Hostia boli pri chuti a pokúšali sa zvýšiť skóre, ďalšie dobré príležitosti v ich podaní však zostali nevyužité.Marián Šarmír, tréner Trnavy:Bernd Storck, tréner Dun. Stredy:Martin Gamboš, stredopoliar Trnavy:Martin Jedlička, brankár Dun. Stredy: